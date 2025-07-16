Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yatırım Anlaşmaları

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında turizm, ilaç, sanayi, gıda, tarım, araştırma ve gizlilik konularında çeşitli yatırım işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle;

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Turizm ve Otelcilik Alanında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanlığı Arasında İlaç Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Sanayi ve İmalat Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gıda ve Tarım Alanlarında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Ortak Konsolosluk Komitesi Teşkili İçin Mutabakat Muhtırası

*Kutup Bölgelerinde Araştırma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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