Türkiye ve BAE Arasında İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve BAE arasında imzalanan anlaşmaların iş birliğini güçlendireceğini belirtti. İmzalanan anlaşmalar arasında yatırım, ekonomi, savunma ve enerji gibi alanlar yer alıyor.

"İMZALANACAK YENİ METİNLERLE İŞ BİRLİĞİMİZİN AHDİ ZEMİNİ GÜÇLENECEK"

BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde, yakın diyalog ve iş birliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle iş birliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

BAE'nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayii Fuarlarına Türkiye'den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu iş birliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.