Türkiye ve Azerbaycan'dan Ortak Sempozyum: Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Türkiye

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA) tarafından düzenlenen sempozyumda iki ülkenin tarihsel bağları ve uluslararası siyasetteki durumları ele alındı. Sempozyum, iki ülkenin bilim insanlarını bir araya getirirken, katılımcılardan bir uluslararası kitap çalışmasına katkı sunmaları bekleniyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisince (AMEA) hazırlanan TÜBA-ANAS İkili Sempozyum "Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Türkiye" etkinliği başladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, akademinin Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu ile AMEA tarafından hazırlanan ve Bakü'de başlayan sempozyumda, iki ülkenin tarihsel bağları, uluslararası siyasetteki konumları ele alınacak.

???????AMEA'nın kuruluşunun 80. yılının da kutlandığı sempozyum, iki ülkenin bilim insanlarını bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye ve Azerbaycan'ın köklü tarihi bağlara, ortak kültüre ve güçlü bir kardeşliğe sahip olduklarını belirtti.

Şeker, sempozyumun ülkeler arasındaki işbirliğinin ulaştığı düzeyi göstermesi açısından anlamlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"TÜBA Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubumuzun girişimleri ile gerçekleşen sempozyum programımıza, Türkiye'den katılan 12 değerli bilim insanı, iki ülke ilişkilerinin farklı boyutlarına ışık tutacak. Programda güncel meseleler akademik bakış açısıyla değerlendirecek. Katkı sunan tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Bu sempozyum, kalıcı bir esere de dönüşecek. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve TÜBA işbirliğinde hazırlıkları süren 'Azerbaijan and Türkiye in World Politics' başlıklı uluslararası kitap çalışmasıyla, burada yapılan tartışmaların ve sunumların daha geniş bir kitleyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Katılımcı bilim insanlarımızdan bu kitaba özgün birer bölümle katkı sunmalarını bekliyoruz. Çalışmanın, her iki ülkenin bilim diplomasisine anlamlı bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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