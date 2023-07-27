Türkiye ve Azerbaycan Arasında Ticaret Görüşmeleri Yapıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yeni yatırım planları ele alındı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, yatırım, ticaret ve müteahhitlik alanlarında çok iyi ve stratejik ittifak düzeyinde olmasından memnuniyet duyuyoruz. Heyetler arası görüşmemizde, karşılıklı ticaretin yeni Tercihli Ticaret Anlaşmamız ile daha fazla artması, SOCAR'ın Türkiye'deki yeni yatırım planları, Nahçıvan üzerinden ticaretin gelişmesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının (TANAP) kapasitesinin arttırılması, Bakü limanının genişletilerek, Türkiye'ye uzanan lojistik koridorunun geliştirilmesi gibi konu başlıkları ele alındı" dedi.