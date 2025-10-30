Haberler

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Sigortacılıkta İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Sigortacılıkta İşbirliği Mutabakatı İmzalandı
Güncelleme:
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. İki ülke arasında sigorta ve reasürans piyasalarının güvenli gelişimi amacıyla düzenleyici deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında, sigortacılık alanında işbirliği ve bilgi paylaşımının öngörüldüğü bir mutabakat zaptı imzalandı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, imza töreninde SEDDK'yi Başkan Davut Menteş'in, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankasını ise Guvernör Taleh Kazimov'un temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu mutabakat zaptı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun yabancı ülkelerin sigortacılıkla ilgili denetim ve düzenleme otoriteleri ile işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik mutabakat zaptı imzalamasına olanak tanıyan 29'uncu maddesi uyarınca, her iki ülke sigorta ve reasürans piyasalarının güvenli ve istikrarlı şekilde gelişmesine katkıda bulunmak üzere düzenleyici deneyimlerin paylaşılması, mesleki eğitimlerin desteklenmesi ve teknik bilgi alışverişinin artırılması yönünde ortak çalışmalar yürütülmesini desteklemek amacıyla düzenlenmiştir."

