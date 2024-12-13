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Türkiye ve Almanya İş Dünyası Arasında İşbirliği Buluşması

Türkiye ve Almanya İş Dünyası Arasında İşbirliği Buluşması
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ANASİAD ve ATIAD arasında gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye ve Almanya'daki iş insanları için ortak projeler geliştirme fırsatları değerlendirildi. Görüşme ile iş ağlarının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Dış İlişkileri Sorumlusu Cüneyt Kuruçam, Almanya Türk İş Adamları Derneği (ATIAD) Genel Sekreteri Bülent Fırat ile Almanya'da bir araya geldi. Görüşmede karşılıklı iş birliği fırsatları değerlendirildi.

ATIAD'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye ve Almanya'daki iş insanlarına katma değer sağlayacak projeler için işbirliği imkanları masaya yatırıldı. İki taraf, iletişim ve iş ağlarının güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. ANASİAD Dış İlişkileri Sorumlusu Cüneyt Kuruçam, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu buluşma, iki ülkenin iş dünyası arasında sağlam bir köprü kurma yolunda atılmış önemli bir adım oldu. Görüşmede, iş dünyasına yönelik ortak projeler geliştirme fırsatlarını değerlendirdik. Bu işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ATIAD Genel Sekreteri Bülent Fırat da, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür temaslar, iş dünyasının daha güçlü işbirlikleri geliştirmesi için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte ANASİAD ile ortak projeler üzerinde çalışmayı arzu ediyoruz" dedi.

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ise görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada ise, "ANASİAD ile ATIAD arasında ortak projeler yapmaktan mutluluk duyarız. Üyelerimizi Almanya'daki Türk iş insanlarıyla ortak bir platformda buluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu işbirliğini daha somut adımlarla geliştirmeyi planlıyoruz. Kendilerini Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız ve biz de ATİAD'a daha kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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