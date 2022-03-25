Türkiye Vakfı, Yarını Kodlayanlar projesinde eğitim verecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle 6 yıl önce hayata geçirdikleri Yarını Kodlayanlar projesini yenilikçi eğitim içerikleriyle geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, nisan - aralık döneminde 13 yaş üzeri 1000 çocuk metaversede algoritma eğitimi alacak.

Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı.

Toplam 20 Sanal Gerçeklik (VR) gözlüğünün kullanılacağı eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yazılımların arkasındaki algoritmanın farkına varılması konuları ele alınacak. metaversede ortalama 45-60 dakika sürecek seanslar sonrasında eğitimlere bilgisayarlarda devam edilecek.

Yarını Kodlayanlar kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek eğitimlerle nisan - aralık döneminde 1000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye'de yaygın olarak sanal evren karşılığıyla anılan metaverse kavramı, belirli bir teknolojiye değil, insanların teknolojiyle nasıl etkileşime geçtiğine dair geniş çaplı bir değişim ve dönüşüme işaret ediyor.

Metaversede, kullanıcılar Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik (AR), Yapay Zeka, sosyal medya ve dijital para birimi gibi teknolojileri kullanarak fiziksel dünyanın özelliklerini taklit eden sanal bir dünyada dolaşıyor. Hızla gelişen metaversede 2020'den günümüze sanal para cüzdanı olan kişi sayısı 10 kat artışla 50 bine ulaşırken; sanal arazi, NFT ve sanal ürünler piyasası 200 milyon doları aştı.

Eğitim alanında da etkisini gösteren metaverse, öğrenci ve öğretmenlere daha kapsamlı, ayrıntılı, gerçekçi, etkileşimli, eğlenceli ve çok boyutlu öğrenme deneyimi sunuyor.

Metaversede eğitim, ağırlıklı olarak oyun mantığı üzerine inşa edildiği için, öğrencilere sosyalleşme hissini tattırarak motivasyonu artırıyor. Bilgiyi sahada uygulama fırsatı sunan ve dene-yanıl yöntemine imkan veren metaverse, sağladığı zaman, mekan ve bütçe avantajlarıyla da eğitim dünyasının ilgisini çekiyor.

Yarını Kodlayanlar projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.

"Yarını Kodlayanlar projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattıkları Yarını Kodlayanlar projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Süel, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 81 ilde 242 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Projemizi tüm Türkiye'de yaygınlaştırırken, bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, projemize metaverseyi de dahil ettik. Dünya genelinde canlı sınıf ortamları üç boyutlu metaverse ortamlarına doğru kayıyor. Biz de kodlama eğitimlerimizi metaverseye taşıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı teknolojideki en güncel kavram ve uygulamalarla tanıştırmak. Bu kapsamda, 13 yaş üzeri bin çocuğumuzun kodlamanın ilk adımı olan algoritma eğitimini metaverse ortamında Sanal Gerçeklik gözlükleriyle almasını sağlayacağız.

Metaverse'de vereceğimiz eğitimler, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlama hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacak. Attığımız bu adımın, eğitim sektöründe de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Gelişen teknolojilerle birlikte metaversedeki eğitim yolculuğumuzun zenginleşerek devam etmesini hedefliyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile başlattıkları ve binlerce çocuğun hayatına dokunan Yarını Kodlayanlar projesinin kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu içinde olduklarını belirtti.

Geçen sürecin kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu gösterdiğini hatırlatan Hazır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de projemizle ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında vermiş olduğumuz kodlama eğitimlerini metaverse üzerinden vermeye başlayarak da projemizi farklı bir boyuta taşıyoruz.

Böylece 13 yaş üzerindeki çocuklarımızı teknolojik inovasyon ile tanıştırmayı sürdürüyoruz. Metaverse ortamında sanal gerçeklik gözlükleri ile algoritma eğitimi alacak olan çocukların bu deneyimi tecrübe edinmelerine çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta bu deneyimi kazanıp ileride de bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizdeki her bir çocuğu başta metaverse teknolojisi yetkinlikleri olmak üzere 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."