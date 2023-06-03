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Türkiye, Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Deniz Feneri Otoriteleri Birliği konsey üyeliğine seçildi

Türkiye, Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Deniz Feneri Otoriteleri Birliği konsey üyeliğine seçildi

Ekonomi Haberleri

Türkiye, 20. Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Deniz Feneri Otoriteleri Birliği Konferansı'nda 72 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 14. Konsey Seçimleri sonucunda Konsey Üyesi olarak seçildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20. IALA Konferansı'nda ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile IALA arasında gemi trafiğinin güvenliğini ve verimliliğini artırmak ve deniz çevresini korumak amacıyla Gemi Trafik Hizmetlerini ve Seyir Yardımcıları Hizmetlerini geliştirmek ve uyumlaştırmak amacıyla mutabakat zaptı da imzalandı.

Türkiye, 20. Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Deniz Feneri Otoriteleri Birliği Konferansı'nda 72 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 14. Konsey Seçimleri sonucunda Konsey Üyesi olarak seçildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20. IALA Konferansı'nda ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile IALA arasında gemi trafiğinin güvenliğini ve verimliliğini artırmak ve deniz çevresini korumak amacıyla Gemi Trafik Hizmetlerini ve Seyir Yardımcıları Hizmetlerini geliştirmek ve uyumlaştırmak amacıyla mutabakat zaptı da imzalandı.

Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye Ekonomi Haberler

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