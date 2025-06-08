Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet ile Entegre Edildi

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet ile Entegre Edildi
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Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformu, e-Devlet altyapısına entegre edildi. Bu yeni sistem, kamu kurumlarının coğrafi veri yönetimini merkezi bir dijital altyapı üzerinden yapmalarını sağlarken, verimlilik ve şeffaflığı artırıyor.

Kamu kurumlarının coğrafi veri üretim ve paylaşım süreçlerini standarda bağlayan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformu, e-Devlet altyapısına entegre edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, coğrafi veri yönetiminde, yeni bir dönem başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TÜRKSAT??????? AŞ'nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, e-Devlet Kapısı ile tam entegre şekilde kullanıma sunuldu. Yeni sistem, coğrafi verilerin merkezi bir dijital altyapı üzerinden paylaşılmasını ve yönetilmesini mümkün kılarak, kamu kurumlarına stratejik bir veri çözümü sağlıyor.

Kamuya ortak coğrafi altyapı, dijital devlete tam uyum

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi platformu, e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir hale gelerek, Türkiye'nin dijital kamu hizmetlerinde coğrafi veri yönetimi konusunda önemli bir boşluğu doldurdu. Bu kapsamda 630 coğrafi katman, yeniden tanımlanan veri sözlüğü ve içerik standartları ile tek platformda buluşturulurken, kurumlar arası veri uyumu ve şeffaflık da en üst seviyeye çıkarıldı.

Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri, artık e-Devlet altyapısı üzerinde güvenli, erişilebilir ve yetki bazlı şekilde paylaşılabiliyor. Böylece imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok kamu hizmetinde veriye dayalı hızlı karar alma imkanı sağlanıyor.

Tek platform ile bütünleşik hizmet

Kullanıma açılan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi platformu, e-Devlet Kapısı üzerinden veri temelli kamu hizmetlerinde standartlaşma ve kaynak verimliliği temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda mükerrer veri üretiminin önüne geçiyor.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile coğrafi veri üretim maliyetleri azalırken, kamu kurumları arası dijital uyum ve bütünleşik hizmet yapısı da güçlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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