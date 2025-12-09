Haberler

Turizm tedarikçileri Antalya'da buluşacak

Güncelleme:
18-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Turizm Tedarik Buluşmaları (TTB26), yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getiriyor. Etkinlik, turizm sektörüne önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Turizmde satın alma sektörünü bir araya getiren Türkiye Turizm Tedarik Buluşmaları (TTB26) 18-21 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

TTB Türkiye Organizasyon Başkanı ve Profesyonel Turizm Yöneticileri Oluşum Platformu Başkanı Bülent Bilgiç, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacaklarını söyledi.

"Gönül birliğinden güç birliğine" mottosuyla organizasyonu hazırladıklarını dile getiren Bilgiç, etkinliğin hem Antalya hem Türkiye ekonomisine katma değer sunduğunu belirtti.

Buluşmada Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Hollanda'dan da katılımcıların olacağını aktaran Bilgiç, "Geçen yılki etkinliğe 1800 profesyonel ziyaretçi katıldı, 780 sektör temsilcisi ağırlandı. Bu yıl bu sayılar daha da artacak. Organizasyonda üreticiler, tedarikçiler ve bayi yöneticileri bir araya gelecek. Sektöre önemli katkılar sunan bu buluşmayı uluslararası bir markaya dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Turizm sektörünün geniş tedarik zincirine sahip olduğunun altını çizen Bilgiç, etkinlikte kapı kartlarından bilişim çözümlerine, tekstil ve züccaciyeden teknik ekipmanlara kadar çok sayıda ürün yelpazesinin tanıtılacağını kaydetti.

Organizasyonda panel, konser ve özel sektör sunumlarının da olacağını bildiren Bilgiç, "Bir kamp oluşturuyoruz, sektör temsilcileriyle tedarikçileri aynı ortamda buluşturuyoruz. Doğru üreticiyi, doğru tüketiciyle bir araya getirerek ticari ilişkilerin doğmasına vesile oluyoruz." diye konuştu.

