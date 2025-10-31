Türkiye Turizm Gelirlerinde Rekor Kırdı: İlk 9 Ayda 50 Milyar Dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk 9 ayda ziyaretçi sayısı 49 milyon 993 bin. İlk 9 ayda turizm geliri 50 milyar dolar. Türkiye ilk 9 ayda 50 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş oldu. Yılsonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Ersoy, ilk 9 ayda turizmde rekor gelir elde edildiğini söyledi. Ersoy, ilk 9 ayda 50 milyar dolar gelir elde edildiğini ifade ederken yılsonu 64 milyar dolar turizm geliri hedefi olduğunu da belirtti.

İlk 9 ayda ziyaretçi sayısı 49 milyon 993 bin

Ziyaretçi sayıları ile ilgili de bilgi paylaşan Ersoy, "Ziyaretçi sayımız ilk 9 ayda 49 milyon 993 bin oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 181 bin ziyaretçi gelmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1,6. Rusya Federasyonu 5,53 milyon ziyaretçi, Almanya 5,22 milyon ziyaretçi, Birleşik Krallık 3,54 milyon kişi ziyaretçi ile ilk 3 sırada yer aldı" diye konuştu.

2025 yılı üçüncü çeyreğinde ziyaretçi sayılarını etkileyen faktörleri de sıralayan Ersoy, " 23 Nisan'da İstanbul depremi çok önemli bir etki yaptı. Tam paskalya tatiline denk geldi. Paskalya tatilinin ilk gününde İstanbul'daki deprem bazı rezervasyon kayıplarımıza sebebiyet verdi. İkinci önemli etken ise; bölgesel savaşlar. Depremden sonra Hindistan Pakistan savaşı başladı ve daha sonra da haziranın ikinci yarısına denk gelen 12 günlük İsrail-İran savaşı oldu. Burada İsrail-İran savaşında en önemli etken; nükleer tesisleri vurulacak olması endişesi ve buradan doğabilecek nükleer serpinti endişesiydi" diye konuştu.

Ortalama kalış sürelerine ilişkin de bilgi paylaşan Bakan Ersoy, "Yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresi 10,3 gece oldu. Yılın ilk 9 ayında tüm ziyaretçilere baktığımızda 103 dolar ortalama gelir elde edildiğini gördük" ifadelerini kullandı.

"İlk 9 ayda turizm geliri 50 milyar dolar"

Turizm gelirinde de ilk 9 ayda rekor kırıldığını ifade eden Ersoy, "İlk 9 ayda 50 milyar dolar turizm geliri rakamını yakaladık. Türkiye ilk 9 ayda 50 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş oldu. Yılsonu hedefimiz 64 milyar doları tutturacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL