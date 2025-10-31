Haberler

Türkiye Turizm Gelirlerinde Rekor Kırdı: İlk 9 Ayda 50 Milyar Dolar

Türkiye Turizm Gelirlerinde Rekor Kırdı: İlk 9 Ayda 50 Milyar Dolar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılının ilk 9 ayında Türkiye'nin turizm gelirinin 50 milyar dolara ulaştığını ve 49 milyon 993 bin turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Yılsonu hedefinin 64 milyar dolar olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk 9 ayda ziyaretçi sayısı 49 milyon 993 bin. İlk 9 ayda turizm geliri 50 milyar dolar. Türkiye ilk 9 ayda 50 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş oldu. Yılsonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Ersoy, ilk 9 ayda turizmde rekor gelir elde edildiğini söyledi. Ersoy, ilk 9 ayda 50 milyar dolar gelir elde edildiğini ifade ederken yılsonu 64 milyar dolar turizm geliri hedefi olduğunu da belirtti.

İlk 9 ayda ziyaretçi sayısı 49 milyon 993 bin

Ziyaretçi sayıları ile ilgili de bilgi paylaşan Ersoy, "Ziyaretçi sayımız ilk 9 ayda 49 milyon 993 bin oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 181 bin ziyaretçi gelmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1,6. Rusya Federasyonu 5,53 milyon ziyaretçi, Almanya 5,22 milyon ziyaretçi, Birleşik Krallık 3,54 milyon kişi ziyaretçi ile ilk 3 sırada yer aldı" diye konuştu.

2025 yılı üçüncü çeyreğinde ziyaretçi sayılarını etkileyen faktörleri de sıralayan Ersoy, " 23 Nisan'da İstanbul depremi çok önemli bir etki yaptı. Tam paskalya tatiline denk geldi. Paskalya tatilinin ilk gününde İstanbul'daki deprem bazı rezervasyon kayıplarımıza sebebiyet verdi. İkinci önemli etken ise; bölgesel savaşlar. Depremden sonra Hindistan Pakistan savaşı başladı ve daha sonra da haziranın ikinci yarısına denk gelen 12 günlük İsrail-İran savaşı oldu. Burada İsrail-İran savaşında en önemli etken; nükleer tesisleri vurulacak olması endişesi ve buradan doğabilecek nükleer serpinti endişesiydi" diye konuştu.

Ortalama kalış sürelerine ilişkin de bilgi paylaşan Bakan Ersoy, "Yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresi 10,3 gece oldu. Yılın ilk 9 ayında tüm ziyaretçilere baktığımızda 103 dolar ortalama gelir elde edildiğini gördük" ifadelerini kullandı.

"İlk 9 ayda turizm geliri 50 milyar dolar"

Turizm gelirinde de ilk 9 ayda rekor kırıldığını ifade eden Ersoy, "İlk 9 ayda 50 milyar dolar turizm geliri rakamını yakaladık. Türkiye ilk 9 ayda 50 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş oldu. Yılsonu hedefimiz 64 milyar doları tutturacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.