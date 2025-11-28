Türkiye-Tunus İş Forumu'nda Ticaret Hacminin Artırılması Vurgulandı

DEİK Türkiye- Tunus İş Forumu'nda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut seviyenin çok üzerine çıkarılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türk müteahhitlerin Tunus'un yenilenmesinde aktif rol oynayacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, ticareti geliştirecek önemli iş forumlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen DEİK Türkiye- Tunus İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı.

Tunus'un stratejik konumu ve yatırım teşvikleri, Türk firmaları için Afrika pazarına açılan önemli kapı olarak değerlendirildi. Enerji, altyapı, turizm ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde yeni işbirliği fırsatları öne çıktı.

Forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut seviyenin çok üzerine çıkarılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türk müteahhitlerin Tunus'un yenilenmesinde aktif rol oynayacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, önemli işbirlikleri ve sunumlara sahne olmaya devam ediyor.

Tunus'un altyapı açısından yenilenmesi konusunda Türk müteahhitlere büyük işler düştüğü ve bu alanda yeni projelere imzalar atılacağı belirtildi.

Tunus ve Türkiye, 2026'da diplomatik ilişkilerinin 70. yılını kutlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Tunus ve Türkiye'nin 2026'da diplomatik ilişkilerinin 70. yılını kutlayacağını kaydetti.

İki kardeş ülke arasında sadece ekonomik değil, kültürel işbirliklerinin de arttığını dile getiren Sghaier, "Üst düzey diplomatik ilişkilerimizde ciddi ivme yakaladık. 2024 yılında biri İstanbul'da, biri Tunus'ta iki büyük iş forumu gerçekleştirdik. Bugün de bu fuarda yeni forumla beraberiz." açıklamasında bulundu.

Sghaier, Tunus'un yüksek potansiyele sahip yatırım ülkesi olduğunun altını çizerek, yabancı yatırımcılar için vergi ve mali teşvikler sunulduğunu bildirdi.

Tunus'ta halihazırda 250 milyon dolarlık Türk yatırımı, 2 binden fazla istihdam ve 46 Türk şirketi bulunduğunu hatırlatan Sghaier, "Tunus, Afrika'ya açılan stratejik konuma sahip. Türk yatırımcılar Tunus vasıtasıyla bu büyük pazara giriş yapabilir." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, Türkiye'nin Tunus'taki yabancı yatırımcı sıralamasında ilk 10'a girmesi"

Tunus Yabancı Yatırımları Teşvik Ulusal Ajansı (FIPA) Genel Müdür Yardımcısı Mokhtar Chouari ise Tunus'un 1972 yılında aldığı ilk yabancı yatırımdan bu yana bugün 4 bin yabancı şirkete ulaştıklarını belirtti.

Chouari, şunları dile getirdi:

"Bu şirketler 450 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2023'ten bu yana doğrudan yabancı yatırımlar artıyor. En büyük yatırımcılarımız Fransa, Almanya ve İspanya. Türk şirketleri de önemli bir konumda. Amacımız, Türkiye'nin Tunus'taki yabancı yatırımcı sıralamasında ilk 10'a girmesi."

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Aylin Bebekoğlu da 2003 yılında Afrika ile olan ticaret hacminin 5,4 milyar dolarken, 2024'te 37 milyar dolara çıktığını, 2026'da bu rakamın 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bebekoğlu, "Tunus, Afrika kıtasındaki en stratejik ülkelerden biri olarak kritik öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

Müteahhitlik sektöründe Türk firmalarının gücüne değinen Bebekoğlu, 135 ülkede 546 milyar dolar değerinde iş üstlenildiğini, Afrika'da ise bu rakamın 98 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı da Tunus'un Akdeniz'in incisi olduğunu, 12 milyon nüfusa rağmen yılda 10 milyon turist çektiğini kaydetti.

Akarcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamlarla birçok ülkeyi geride bırakmış durumdalar. Türkiye'den Tunus'a giden turist sayısı artmalı, Yunanistan yerine Tunus tercih edilebilir. Aynı şekilde Tunus'tan Türkiye'ye gelen turist sayısının da yükselmesi gerekiyor."

Akarcalı, Akdeniz bölgesinde Tunus'un sunduğu avantajların benzersiz olduğunu belirterek, Türk şirketlerinin Mısır'a yoğunlaştığını ancak Tunus'un yatırım açısından çok daha gelişmiş ve cazip olduğunu vurguladı.