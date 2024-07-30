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Türkiye Tropikal Meyve İhracatında Yüzde 12 Artışla 11 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

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Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında tropikal meyve ihracatından yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık döviz geliri elde etti. Türkiye'nin tropikal meyve ihracatındaki başarısı her geçen yıl artıyor.

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında aralarında ananas, avokado, mango, pitaya (ejder meyvesi), guavo armudu, mangost, kivi, çarkıfelek, karambola, yaban mersini, hindistan cevizi gibi ürünlerin de olduğu tropikal meyve ihracatından yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık döviz geliri elde etti.

Türkiye'nin katma değer zincirini her geçen yıl büyüttüğünü söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Özellikle son yıllarda tropikal meyve ihracatındaki yükselen grafiğimiz başarımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolarken 2023 yılında 23 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 70 ülkeye ve bölgeye tropikal meyve ihraç ettik. Sene sonunda 25 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.

Başkan Uçak, "Birleşik Krallık'a ihracatımız geçen seneye kıyasla 806 bin dolardan 2 milyon dolara ulaştı. Böylece Birleşik Krallık 2024 yılının ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna yükseldi. Rusya'ya 1,6 milyon dolarlık, Romanya'ya ise 1 milyon dolarlık ihracatımız var. 2024'ün ilk yarısında Romanya'nın ilk sırada olduğu kivi ihracatımız 5,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık yaban mersini ihracatımızda birinci sırada yer alıyor. En fazla ivme kaydettiğimiz yaban mersininde ihracatımız 1 milyon dolardan 3,3 milyon dolara yükseldi. Birleşik Krallık'ın birinci sırada olduğu mango ihracatımız 1,3 milyon dolara yükseldi. Rusya'nın başı çektiği avokado ihracatımız ise 1 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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