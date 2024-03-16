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Türkiye, Teknoloji Girişimciliğinde Dünya Liginde Üst Sıralara Çıkmayı Hedefliyor

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Türkiye, 2028 yılına kadar atacağı adımlarla 'Turcorn'a dönüşecek girişimleri dünya vitrinine çıkarmaya hazırlanırken bugün açılışı yapılacak Terminal İstanbul'un girişimciliğin kalbi olması amaçlanıyor.

Dünya teknoloji liginde üst sıraları hedefleyen Türkiye, 2028 yılına kadar atacağı adımlarla "Turcorn"a dönüşecek girişimleri dünya vitrinine çıkarmaya hazırlanırken bugün açılışı yapılacak Terminal İstanbul'un girişimciliğin kalbi olması amaçlanıyor.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024-2028 Yılı Stratejik Planı ile Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Eylem Planı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye yüksek ve orta yüksek teknolojili üretimi artırarak teknoloji girişimciliğinde öne çıkmak amacıyla izleyeceği yol haritasını çizdi.

5 yıllık dönemde sağlanacak desteklerle teknoloji girişimlerinin sayısının hızla artırılması ve dünya liginde üst sıralara çıkılması hedefleniyor. Yeşil ve dijital dönüşümle birlikte atılacak adımlarla küresel ölçekte rekabet edilebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, girişimcilik ekosistemi, yetenek kapasitesi, işbirliği mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel ekosisteme entegrasyon gibi çalışmalar bütüncül olarak olgunlaştırılacak. Ayrıca, sanayi işbirliği projeleri, AR-GE ve yenilik destekleriyle Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesi artırılacak.

Girişimlerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak

Belirlenen yol haritasıyla girişim finansmanı konusunda ekosistemde alternatif finansman kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve teknoloji tabanlı girişimlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

Bu amaçla, Türkiye Tech Visa Programı'ndan bu yıl 50 girişimcinin yararlanması ve sayının 2028'de 425'i bulması öngörülüyor.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu da bu süreçte aktif olarak kullanılacak. Fondan yatırım yapılan girişim sayısının bu yıl 9'u bulması, gelecek yıllarda peyderpey sayının artırılması hedefleniyor.

Turcorn programıyla Türk "unicorn"ların sayısı artacak

Turcorn 100 Programı da yeni dönemin öne çıkacak adımlarından biri olacak. Programda desteklenen girişim sayısının bu yıl 30'u bulması ve gelecek yıl 80'e çıkması öngörülüyor. 2026 yılında 100 "Turcorn" hedefine ulaşılması bekleniyor.

2022 yılında kamuoyuna açıklanan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında belirlenen hedeflerin birçoğuna da bu süreçte ulaşılması amaçlanıyor. Küresel pazara açılma kapasitesi olan girişimlerin çekim merkezi haline getirilmesi amacıyla belirlenen 30 eylem bu yıl uygulamaya alınacak.

Terminal İstanbul girişimciliğin kalbi olacak

Eylem planı içinde yer alan "İstanbul'u girişimciliğin merkezi" haline getirme hedefi kapsamında "Terminal İstanbul" da devreye giriyor. Atatürk Havalimanı'ndaki terminal binalarının dönüşümüyle oluşturulan Terminal İstanbul'un açılışı bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenecek törenle yapılacak.

Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olacak Terminal İstanbul, kenti teknoloji dünyasının kalbi haline getirecek.

Yatırımların karşılıklı teşviki için 12 anlaşma yolda

Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla da yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik sistemi yeni yaklaşımlarla revize edilecek. Böylece, yatırım potansiyelinin artırılması ve desteklenmesi yoluyla yüksek katma değerli ve teknolojili üretim artırılacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi çerçevesinde öncelikli sektörlerde bu yıl 77 belge, 2028'de ise 137 belge düzenlenmesi hedefleniyor.

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması kapsamında bu yıl çeşitli ülkelerle 12 anlaşma yapılması ve bu sayının 2028'de 60'a yükseltilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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