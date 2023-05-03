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Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımı için yönetim kuruluna yetki verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımı için yönetim kuruluna yetki verildi

Ekonomi Haberleri

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetim kuruluna, 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetim kuruluna, 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nın açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyor.

Değişiklikle, TTK'den son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen, söz konusu kısıtlamaya tabi olmaksızın 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamında kurum yönetim kurulu yetkili olacak.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ekonomi Haberler

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