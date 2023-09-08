Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 Bin Yeni İşçi Alımı Yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin yeni işçi alımı yapılacağını duyurdu. İşçi dağılımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin yeni işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirtti. Bakan Bayraktar, 2 bin işçinin dağılımının 18-32 yaş nüfus dağılımı esas alınarak yapılacağını ifade ederek, dağılımın Zonguldak'ta bin 500 işçi, Bartın'da 400 işçi, Karabük'te ise 100 işçi şeklinde olacağını bildirdi. Bayraktar ayrıca, başvuran adayların kura çekimlerinin 13 Ekim'de Zonguldak'ta ve 20 Ekim'de Bartın ve Karabük'te yapılacağını aktardı. - ANKARA