Türkiye, Tahıl Koridoru'nda en fazla tahıl taşınan 3. ülke oldu

Bakan Uraloğlu, Tahıl Koridoru'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Koridor ile ilgili istatistikleri paylaşan Uraloğlu, "Türkiye en fazla tahılın taşındığı 3'üncü ülke oldu. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda 13 tahıl ve tahıl ürünü çeşitleri; arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve bezelye bulunuyor" dedi.