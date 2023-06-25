Türkiye, Tahıl Koridoru'nda en fazla tahıl taşınan 3. ülke oldu
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tahıl Koridoru'nda, Türkiye'nin en fazla tahıl taşınan 3. ülke olduğunu açıkladı.
Bakan Uraloğlu, Tahıl Koridoru'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Koridor ile ilgili istatistikleri paylaşan Uraloğlu, "Türkiye en fazla tahılın taşındığı 3'üncü ülke oldu. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda 13 tahıl ve tahıl ürünü çeşitleri; arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve bezelye bulunuyor" dedi.'3 MİLYON 978 BİN 853 TON TAHIL AFRİKA KITASINA TAŞINDI'1 Ağustos 2022 ile 20 Haziran 2023 tarihleri arasında taşınan toplam tahıl miktarının 32 milyon ton olduğunu belirten Uraloğlu, "Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7 milyon 662 bin 808 ton ile Çin'e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler ise Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla kurulan ve devamı sağlanan Tahıl Koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahıl Afrika kıtasına taşındı. Böylece Türkiye'nin sağladığı güvence ile açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı. Afrika ülkelerinin aldığı pay şu an yüzde 12 dolayında. Geçen altı aylık dönemde bu rakam yüzde 6'ydı. Böylece Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıkmış oldu" ifadelerini kullandı. ( DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Ekonomi