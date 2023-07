Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu Gerçekleştirildi

TÜRKİYE- Suudi Arabistan İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Nitekim geçen yıl 2022'de 6 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaretimiz gerçek potansiyeli yansıtmak ve daha da bütünleşmiş bir ekonomik ve ticaret ilişkisine dönme konusunda 2023 yılında artan bir ivmeyle devam etmektedir ve ilk 6 ay itibari ile 3.4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine karşılıklı ticareti çıkarmaktır." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye- Suudi Arabistan İş Forumuna katıldı. Seyrantepe'deki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkezinde gerçekleştirilen foruma Suudi Arabistan Belediye, Kırsal işler ve Konut Başkanı Majid Al Hogail, DEİK Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Fayiz Alharbi katıldı. Türk ve Suudi işadamlarının da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin genişletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası Türk ve Suudi firmalar arasında anlaşma imzalandı.

"İLK 6 AY İTİBARİYLE 3.4 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİNE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimiz her iki ülkenin devlet başkanlarının gösterdiği istikamette her geçen gün güçlenerek gelişmektedir. Nitekim geçen yıl 2022'de 6 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaretimiz gerçek potansiyeli yansıtmak ve daha da bütünleşmiş bir ekonomik ve ticaret ilişkisine dönme konusunda 2023 yılında artan bir ivmeyle devam etmektedir ve ilk 6 ay itibari ile 3.4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine karşılıklı ticareti çıkarmaktır. Her iki ülke Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında çok stratejik bir konumdadır. Her ikisinin de güçlü altyapıları dünyaya entegre ekonomileri, rekabetçi piyasaları ve girişimci ruhuna sahip, güçlü iş dünyasıyla iki ülke arasında ticaret ve yatırım iş birliğinin artması için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. İhracatçılarımız birçok ürün ve sektörde Suudi Arabistan'ın güvenilir iş ortakları konumuna gelmiştir." dedi.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASIİMZALANMASI İÇİN MAYIS AYINDA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

Bolat, 'Müteahhitlerimiz de 40 yıldan bu yana 25 milyar dolardan fazla bir proje tamamlamasıyla Suudi Arabistan'da haklı ve gururlu bir kalite standardını ve marka konumunu ortaya koymuştur. Stratejik ortak olan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın karar alıcıları olarak bizlere düşen görev de iki ülke arasında iş insanlarının önünde olagelen ya da olabilecek engelleri kaldırmak, varsa sorunları çözmektir. Bu konuda iki taraf hükümetleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nitekim ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak en önemli araçlardan birisi olarak gördüğümüz serbest ticaret anlaşmasının tesisi öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan'ın en önemli üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için istikşafi görüşmelere Mayıs ayında iki taraf olarak başladık. En kısa sürede müzakerelere başlamayı ümit ederek bu müzakereleri nihayete erdirmeyi ve serbest ticaret anlaşmasını her iki ülkenin iş insanlarının istifadesine sunmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

"BİN 400'DEN FAZLA SUUDİ FİRMASI ÜLKEMİZDE YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEKTEDİR"

Bakan Bolat, 'Diğer bir konu da karşılıklı yatırımlar. Yasal çerçeve olarak iki ülke arasında yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapıldı, onaylandı ve yürürlüktedir. Böylece karşılıklı yatırımlar için güçlü bir altyapımız bulunmaktadır. Suudi Arabistan'ın 2002 yılından bu yana Türkiye'deki yatırımları 2 milyar doları aşmış durumdadır. Bugün bin 400'den fazla Suudi firması ülkemizde yatırım fırsatlarını değerlendirmekte, iş yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde kapsamlı ve her yatırım özelinde kolaylıklar arz eden, yatırım teşvik programlarımız ile inanıyoruz ki kısa sürede karşılıklı yatırımlar daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde yapacağı Suudi Arabistan ziyareti bu doğrultuda iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin seyri açısından tarihi bir önem arz etmektedir." diyerek sözlerini noktaladı.