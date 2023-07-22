Türkiye, Suudi Arabistan'a Süt Ürünleri ve Et İhracatı Yapacak

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri, ekonomik alanda da etkisini göstermeye başladı. Suudi Arabistan, Türkiye'den süt ürünleri, kırmızı et ve bal ithalatına izin verdi. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi heyeti, Türkiye'de 18 firmaya ihracat vizesi verdi. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2022 yılında 4 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a olan ihracatı 2023 yılının ilk yarısında yüzde 747,5 artarak 1 milyar 113 milyon dolara ulaştı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyir, ekonomik alanda da meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin hemen ardından ilk somut adım hayvansal mamuller sektöründe geldi. Suudi Arabistan, Türkiye'den süt ürünleri, kırmızı et ve bal ithalatının yolunu açtı.

14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresini (SFDA) temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyet, süt ürünleri sektöründe 5, koyun etinde 4, işlenmiş koyun eti sektöründe 3, sığır eti sektöründe 6 ve bal sektöründe 2 toplamda 18 firmaya Suudi Arabistan'a ihracat vizesi verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin yolunda gittiği 2020 yılı öncesinde Suudi Arabistan'a 100 milyon dolara varan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaptıklarını aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın sonrasında Suudi Arabistan'a önce 100 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı, sonrasında geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştığı bilgisini veren Kızıltan, "Türkiye hayvansal mamuller üretiminde güçlü bir ülke, Suudi Arabistan ise alım gücü yüksek gıda ithalatçısı bir ülke. Suudi Arabistan'ın protein ihtiyacını Türk ihracatçıları karşılayacak" diye konuştu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi yakınlaşma 2023 yılının ilk yarısında ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye, 2022 yılının ilk yarısında Suudi Arabistan'a 131 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 747,5'lik artışla 1 milyar 113 milyon dolara ulaştı. - İZMİR