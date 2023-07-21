Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği TARSİM'i ziyaret etti

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgi verildi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, dün, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde Engürülü, Keskin'e "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı"nda TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Başkan Keskin, Genel Müdür Engürülü'ye görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerini iletti.