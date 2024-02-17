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Türkiye Son 5 Yılda Hazır Giyimde Marka Tanıtım Desteğine 112 Milyon Lira Verdi

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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Yevlal, Türkiye'nin son 5 yılda hazır giyimde marka tanıtım desteğine 112 milyon lira verdiğini açıkladı. Yevlal, Türk firmalarının devletin imkanlarından haberdar olması gerektiğini vurgulayarak, markalaşmanın hızla yayılacağını belirtti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Yevlal, "Türkiye son 5 yılda hazır giyimde marka tanıtım desteğine 112 milyon lira verdi." dedi.

Bünyamin Yevlal AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyimde İtalya gibi bir marka olabilmek için önce ülkece hareket edilmesi gerektiğini, şu anda Türkiye'nin ciddi bir sanayisi olduğunu söyledi.

Yevlal, "Markalaşma yolunda ilerlemek isteyen firmalarımızın önüne açabilmek için devletin çok büyük destekleri var. Kira, francihise, PR, fuar katılım bedelleri olarak, yurt dışı masrafları olarak. Türkiye son 5 yılda hazır giyimde marka tanıtım desteğine 112 milyon lira verdi." yorumunu yaptı.

Hızlıca markalaşmanın ilerleyeceğini, büyüyeceğini düşündüğünü belirten Yevlal, bu konuda Türk firmalarının devletin imkanlarından muhakkak haberdar olması gerektiğinin altını çizdi.

Yevlal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk firmaları araştırmalılar. Hani çok vizyoner birisi vardır. Bu imkanlardan haberi yoktur kendi kendinin önünü keser. Yapmasınlar, araştırsınlar. Araştırarak bizler de mümkün olduğunca tabana hitap edebilecek şekilde bunları dile getiriyoruz. Bir noktada buluştuğumuzda markalaşma hızla yayılacaktır.

Türk malı dünyada en kaliteli üründür. İlk ikide diyebilirim. İlk İtalya ise ikinci Türk malıdır. Made in Türkiye bir değerdir. Made in China, Made in Vietnam gibi değildir. Şu anda 60 tane globalde Türk hazır giyim markası 2 binden fazla kendi mağazalarında ürünlerini satıyorlar."

Kaynak: AA / Ekonomi

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