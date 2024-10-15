Üye Girişi
Haberler

Türkiye Sofralık Zeytin İhracatında Tarihi Rekor Kırdı

Türkiye Sofralık Zeytin İhracatında Tarihi Rekor Kırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2023/24 sezonunda sofralık zeytin ihracatını yüzde 14 artırarak 210 milyon dolara yükseltirken, 2024/25 sezonu için dünya liderliği hedefliyor. Ülkenin zeytin ihracatındaki artışın arkasında yapılan yatırımlar ve artan ortalama ihraç fiyatları bulunuyor.

Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024/25 sezonuna giren Türkiye, 2023/24 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı. Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023/24 sezonunda yüzde 14'lük artışla 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin son 25 yıldır zeytincilik sektörüne yaptığı yatırımların meyvelerini ihracat rakamlarındaki gelişimle topladığını kaydeden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, 2024/25 sezonuna da büyük umutlarla girdiklerini dile getirdi.

Zeytinin ekmekten salatalara, makarnalardan pizzalara pek çok yemeği lezzetlendirdiğini anlatan Er, "2023/24 sezonunda siyah zeytin ihracatımız 162,5 milyon dolar olurken yeşil zeytin ihracatımız 47,5 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Türk zeytini dolar bazında yüzde 46 değerlendi

Türkiye'nin 2023/24 sezonunda gerçekleştirdiği 210 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının yüzde 97'sinin ambalajlı ihracat olduğu bilgisini veren EZZİB Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının 2022/23 sezonuna göre yüzde 46'lık artışla 1,84 dolardan 2,70 dolara çıktığının altını çizdi. Gündeş, sofralık zeytin ihracatında miktar bazında yüzde 22'lik düşüşle 100 bin tondan 78 bin tona gerilemesine rağmen, döviz getirisindeki artışın temelinde sofralık zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 46 artışının yattığına vurgu yaptı.

Zeytincilik sektörü olarak 2024/25 sezonunda, 2022/23 sezonu benzeri dünya liderliğine ulaşacak bir rekolte beklediklerini paylaşan Gündeş, "Sofralık zeytin ihracatında 100 bin tonu geçmeyi, döviz getirisinde de 250 milyon doları aşmayı hedefliyoruz"dedi.

İhracatı Avrupa, Ortadoğu ve Amerika sırtladı

Türkiye, 2023/24 sezonunda 121 ülkeye 162,5 milyon dolarlık sofralık siyah zeytin ihraç ederken, Avrupa ülkelerine 90 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç etti. Siyah zeytinde ikinci büyük pazarımız 34 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri oldu. Amerika kıtası 12,5 milyon dolarla Avrupa ve Ortadoğu ülkelerini izledi.

Almanya 41,5 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle zirvedeki yerini korurken, Irak 29 milyon dolarlık Türk zeytini tüketti. Siyah zeytin ihracatında üçüncü büyük pazarımız 22 milyon dolarla Romanya olurken, Romanya'yı 11,2 milyon dolarla Bulgaristan ve 10,2 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle ABD izledi.

Yeşil zeytin ihracatında Avrupa, 17,5 milyon dolarlak öne çıkarken, Ortadoğu ülkeleri 14,5 milyon dolarlık Türk yeşil zeytini talep etti. Amerika kıtasına ihraç edilen yeşil zeytin 5 milyon doları aştı.

Almanya 9 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, Türkiye; Irak'a 6,8 milyon dolarlık, ABD'ye 4,5 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,5 milyon dolarlık ve İngiltere'ye 2,4 milyon dolarlık yeşil zeytin ihraç etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İhracat Zeytin Dünya

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi

Ölüm saatinde evde bulunan 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? Son dakika: İsrail, Gazze'deki çadırları vuruyor! Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? EVDE BAKIM MAAŞI EKİM AYI SORGULA: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.