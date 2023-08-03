Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in yeni genel müdürü belli oldu

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in yeni genel müdürü olarak Taha Çakmak atanacak.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in yeni genel müdürü olarak Taha Çakmak'ın atanacağı duyuruldu.

Türkiye Sigortanın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasına göre, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak göreve başlayan, kamu sermayeli sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesine liderlik eden Atilla Benli, 3 Ağustos itibarıyla görevinden ayrıldı.

Taha Çakmak, bugün yapılan Olağan Genel Kurul sonrası düzenlenen toplantıda alınan karara göre Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğüne gerekli izin süreçlerini müteakip atanacak.

Olağan Genel Kurulda Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Aziz Murat Uluğ, Taha Çakmak, Murat Akgüç, Muhammed Mahmut Er, Fatma Özkul ve Murat Akbalık, yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığına Aziz Murat Uluğ, Başkanvekilliğine de Taha Çakmak getirildi.

Taha Çakmak hakkında

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Çakmak, 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu'da denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda müfettiş yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yıllarında Ziraat Bankası'nda teftiş kurulu müfettişi, operasyon merkezi bölüm başkanlığı iş tasarımı yöneticisi, Ankara perakende şube yöneticisi, insan kaynakları bölüm başkanı ve Ankara kamu kurumsal şube yöneticisi olarak çalıştı. 2019-2021 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda başkan yardımcılığı görevini yürüten Çakmak, son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.