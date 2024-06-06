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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Levent'te bulunan genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi ve atamalar yapıldı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Levent'te bulunan genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanı Aziz Murat Uluğ, yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdür Taha Çakmak, yönetim kurulu üyesi Muhammed Mahmut Er yönetim kurulu üyesi olarak, Prof. Dr. Murat Akbalık ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçildi.

Ayrıca Bilal Bedir'in yönetim kurulu üyesi, Ayşe Türkmenoğlu ve Prof. Dr. Enver Alper Güvel'in de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.

Genel kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında, Uluğ yönetim kurulu başkanlığına ve Çakmak ise yönetim kurulu başkan vekilliğine yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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