Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'tan açıklama

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, müşterilerinin ihtiyacına yönelik özel ürünleri, uygun teknoloji, dağıtım kanalı ve fiyatla sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmak, şirketlerin gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çakmak, müşteri memnuniyetini artırmayı, kanal ve saha yönetimini daha da etkinleştirmeyi öncelediklerini kaydetti.

Türkiye Sigorta'yı 85 milyonun güvencesi yapmaya devam edeceklerini aktaran Çakmak, 3 bin 800'den fazla acente ve 5 bine yakın banka şubesi ile sigortalı sayısının 14 milyona ulaştığını ifade etti.

Çakmak, yenilikçi ve güçlü satış kanal yönetimi stratejisi ile daha aktif ve yaygın satış ağı için çalıştıklarını vurgulayarak, "Satış stratejimizin özünde çok yönlü kanal kullanımı ve müşterilerimiz yer alıyor. Önümüzdeki günlerde adımlarımızı bu yönde sıklaştıracağız." görüşlerini bildirdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in finansal karlılığını sürdürülebilir şekilde artıracaklarını vurgulayan Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigortalılarımıza ve katılımcılarımıza 7/24 hızlı ve efektif çözümler sunmaya devam ederek Türkiye Sigorta'yı bu alanda örnek bir konuma getirecek ve tüm müşterilerimiz için 'müşteri çözüm ortağı' olacağız. Türkiye'nin lider sigorta ve emeklilik şirketleri olarak müşterilerimizin ihtiyacına yönelik özel ürünleri, uygun teknoloji, dağıtım kanalı ve fiyatla sunmaya devam edeceğiz. Müşteriyi değer zincirindeki en önemli halka olarak kabul eden anlayışımız ve satış sonrasında da devam edecek desteğimizle müşteri memnuniyetindeki başarımızı artıracağız.

Türkiye'nin sigorta şirketi olarak adımızdan aldığımız güçle ilerlemeye ve 3. yılımızda da liderliğimizi sürdürerek, Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi olmaya devam edeceğiz. İmza attığımız başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz büyük işler için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 100. yılında, sürdürülebilir finansal karlılığımızı daha da artırarak, ülke ekonomimize ve sektörümüze değer katma odaklı yaklaşımımızla yeni yüzyılda da hizmet etmeye devam edeceğiz."