Türkiye Sigorta üst yönetimi güçlenmeye devam ediyor Ekonomi Haberleri Türkiye Sigorta, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Sigorta, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Sigorta'dan açıklamaya göre, Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı'na Tuba Buldu atandı. Buldu, 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla göreve başladı. Buldu, İstanbul Üniversitesi sağlık profesyoneli olarak lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarında yüksek lisansını ve ODTÜ Sağlık Bilişim Teknolojileri'nde eğitim programını bitirdi. Sağlık sektöründeki görevlerinin ardından 2000'de Allianz Sigorta'da sektöre adım atan Buldu, Türkiye Sigorta'da göreve başlamadan önce Eureko Sigorta'da Sağlık Üretim, Underwriting, Ürün Yönetimi, Network, Provizyon ve Tazminat iş birimleri Direktörü görevini üstlendi. Ekonomi Kaynak: AA / Mehmet Kadir Kılınç İstanbul Üniversitesi Türkiye Eylül Ekonomi Haberler

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