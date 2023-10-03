Türkiye Sigorta, Smart-i Awards'ta iki ödül kazandı

Türkiye Sigorta, Türkiye'nin ilk ve tek inovasyona dayalı sigortacılık ödül programı Smart-i Awards'ta "Sosyal Sorumluluk" ve "En İnovatif Ürün" kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, sigortacılığın gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla bu sene ikincisi düzenlenen Smart-i Awards, "İnovatif Dönüşüm" ana temasıyla 12. Sigorta Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta, deprem sonrasında gerçekleştirdiği "Türkiye Sigorta Tek Yürek Sosyal Sorumluluk Projesi" ile "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde altın, Evim Yuvan Olsun Kampanyası'na destek vererek depremzedelere evlerini açanlara özel hazırladığı "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" ile "En İnovatif Ürün" kategorisinde gümüş olmak üzere 2 ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Teknik ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Akpınar, şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta olarak hızlı ve çevik yaklaşımımızla depremin ilk gününden itibaren bölgede yer alarak, halkımızın yanında olduk. Evim Yuvan Olsun Projesi'nde evini depremzedelere açanlar için 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' güvencesini sunduk. Depremin hemen ardından hayata geçen Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası özelinde 3 bin 12 poliçe düzenleyerek, şimdiye kadar 1 milyon 54 bin TL'yi aşan bir prim ödemesi gerçekleştirdik."

Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu da deprem bölgesindeki çalışmaları ile sosyal sorumluluk kategorisinde kazandıkları ödülün kendileri için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Özkoyuncu, "Yaşadığımız büyük felaket sonrasında deprem bölgesini çalışmalarımızın odağına aldık. Bu kapsamda yürüttüğümüz 'Türkiye Sigorta Tek Yürek Sosyal Sorumluluk Projesi' ile altın ödül aldık. Bölgede yaptığımız projelerimizin ödülle taçlandırılması bizim için büyük bir gurur." değerlendirmesini yaptı.