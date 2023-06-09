Türkiye Sigorta, sektörünün en itibarlı şirketleri arasında yer aldı

Türkiye Sigorta, en itibarlı kurum ve markaların belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda sektörünün en itibarlı firmaları arasında yer aldı.

Türkiye Sigorta, en itibarlı kurum ve markaların belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda sektörünün en itibarlı firmaları arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen ve 65 farklı sektörde Türkiye'nin en itibarlı kurum ve markalarının belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Beykoz Üniversitesi akademik desteği ve Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde Türkiye çapında 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye Sigorta, sektöründeki 33 itibarlı firma arasında yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, 3 yıl gibi kısa bir sürede sigorta sektöründe Türkiye'nin en itibarlı firmaları arasında yer almaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Özkoyuncu, "İtibar endeksi raporu sayesinde gelecek yol haritamızı çizerken kamuoyu ve hedef kitlelerde nasıl algılandığımızı, güçlü yönlerimizi ve güçlendirmemiz gereken alanları görme fırsatı yakaladık. Araştırma sonucundan çıkan değerli bulgulardan da faydalanarak müşterilerimizin güvenini kazanmaya ve sektördeki öncülüğümüzü pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.