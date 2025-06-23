Türkiye Sigorta, sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştı

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak adına ürünlerini sürekli geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık." dedi.

Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsorluğunun yanı sıra A Milli Kadın ve Erkek Basketbol takımlarının da ana sponsorluğunu üstlenerek, spora verdiği desteğe devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, A Milli Kadın Basketbol takımını, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamındaki karşılaşmalarında yalnız bırakmadı.

Karşılaşmaların ardından Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar ile Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç'ın katılımıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Sigorta'nın finansal göstergelerine ilişkin paylaşılan verilere göre, şirketin net hasar/prim oranı 2024 Mayıs sonunda yüzde 74,62 iken yıl sonunda yüzde 77,10'a yükseldi.

Bu yıl mayıs itibarıyla söz konusu oran yüzde 77,09 seviyesinde gerçekleşerek istikrarını korudu. Sağlık branşında ise şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 271 milyon lira olan teknik karlılığını bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar liraya taşıdı.

Enerji yatırımlarına yönelik poliçelendirme faaliyetlerinde de öne çıkan Türkiye Sigorta, toplamda 212,2 milyar liralık enerji yatırımını sigorta teminatına aldı.

Güneş enerjisi santralleri 98 milyar lirayla bu alandaki en yüksek payı oluştururken, hidroelektrik santraller 56,1 milyar lira ile ikinci sırada bulundu. Toplam poliçe sayısı ise 600'e ulaştı.

Türkiye Sigorta'nın yapay zeka tabanlı dijital asistanı "Bilge", bugüne kadar 1,5 milyonu aşkın kullanıcıyla 3,5 milyondan fazla etkileşim gerçekleştirdi.

Mobil platformda günlük ortalama 42 bin, web ortamında ise 11 binin üzerinde kullanıcıyla etkileşim kuran sistem, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümleriyle öne çıktı.

Yapay zeka destekli fraud (suistimal) tespit sistemiyle oto ve yangın branşlarında 300 milyon liranın üzerinde finansal katkı sağlayan Türkiye Sigorta, operasyonel süreçlerde otomasyonu yaygınlaştırarak doğruluk oranlarını artırmayı ve finansal sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefliyor.

Sigortalı sayısı yüzde 30 arttı

Basın toplantısında konuşan Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, şirketin yılın ilk çeyreğinde teknik karlılıkta yüzde 76'ya ulaştığını, bileşik rasyosunun ise yüzde 99 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Yıl sonunda da benzer seviyelerde teknik karlılığı korumayı hedeflediklerini belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Kaskoda geçtiğimiz yıllara oranla fiyat rekabetini sürdürmemize karşın teknik karlılığımızı koruyabilmeyi başardık. 2025 yıl başlangıcından itibaren fiyat artış oranlarımızı enflasyonun altında tutma gayretini sürdürüyoruz. Amacımız, kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında sigortalı sayısını artırmak, vatandaşımızın sigortaya erişimini, ulaşımını sağlayabilmek. Aktüeryal çalışmalarımız ve davranış modellemesi uygularımız bu aksiyonlarımızı destekleyebilecek modeller üzerine kurguladık."

Çınar, geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren araç bedelleri ve hasar maliyetlerinde denge oluştuğuna işaret ederek, "2025 yılında da bu seyrin devamını görmekteyiz. Parça maliyetleri, işçilik ücretlerinde meydana gelen bu dalgalanmaları yine esnek ve çevik fiyatlama modellerimizle öngörerek sürdürülebilirlik politikamızı devam ettirebilmekteyiz." diye konuştu.

Kaskoda müşteri sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını dile getiren Çınar, amaçlarının sigortalı sayısını artırmak, tabana yayılmak ve lider pozisyonları gereği halkın kaskoya rahat ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Çınar, ama aynı zamanda bütçe dengesini de iyi kurmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"40'a yakın sigorta şirketinin rekabet ettiği bir ortamda, sürdürülebilir olmak çok kritik. Önemli olan hem acente hem müşteri bazında sürdürülebilir bir ilişki kurabilmek. Türkiye Sigorta adıyla ve güvencesiyle müşterinin kendisini güvende hissetmesi gerekiyor. Müşteri bir yıllık fiyat garantisine, hasar anında problem olmayacağına ve yenileme dönemi geldiğinde çok yüksek fiyatlarla karşılaşmayacağına güvenmeli. Yenileme oranlarımızı da gösterge olarak değerlendirdiğimizde oldukça iyi seviyelerde seyretmekte."

Çınar, trafik sigortalarındaki zararların tüm sektörü etkileyen bir durum olduğunu, trafikte maliyetin asgari ücret, işçilik, araç bedelleri ve avukatlık ücretleri gibi pek çok parametreye bağlı olarak büyük değişkenlik gösterdiğini kaydetti.

Tarım sigortalarında sektör lideri olduklarını belirten Çınar, bu yıl yaşanan zirai don hadisesinde büyük bir finansal yük oluştuğunu ama iyi bir risk yönetimiyle bu dönemi hedeflerden sapmadan atlatabildiklerini aktardı.

Çınar, yenilenebilir enerji alanında agresif bir büyüme stratejisi izlediklerini, gelecekte enerjinin yönünün "yeşil enerji" olacağını ve bu alandan yaklaşık 2 milyar liraya varan finansal katkı beklediklerini bildirdi.

Savaş ve bölgesel gerginliklerin sigorta sektörüne etkisine ilişkin Çınar, bireysel sigorta ürünlerinde doğrudan bir etkilenme olmadığını ancak nakliyat sigortalarında yakından takip edilmesi gereken risklerin bulunduğunu, bugüne kadar Türkiye'deki sağlık ya da kasko branşlarında doğrudan bir yansıma gözlemlenmediğini vurguladı.

"İlk önceliğimiz toplumda sigorta farkındalığını artırmak"

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu da Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talebin arttığını ancak özel sağlık sigortasında sigortalı sayısının sınırlı değiştiğini anlattı.

Buldu, Türkiye Sigorta'nın sağlık sigortalarında pazar payını yüzde 7'den yüzde 10'a çıkardığını ifade ederek, "İlk önceliğimiz toplumda sigorta farkındalığını artırmak ve sigortalı yaşamı güçlendirmek. Son yıllarda ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesi her geçen gün artıyor." dedi.

Kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesiyle tamamlayıcı sağlık branşında elde edilen büyümenin süreklilik göstereceğini ve yeni sigortalı kazanımının devam edeceğini öngördüklerine işaret eden Buldu, şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta olarak bu sektörün lider ve en güçlü oyuncularından biri olarak sigortalılarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak adına ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık. Bunu başarırken sağlık sigorta pazarına yeni sigortalılar kazandırarak ve sektörün büyümesine, bilinirliğine ve bireylerin ayrıcalıklı sağlık hizmet erişimine ulaşmasına önemli katkı sağladık.

Hizmet kalitemizi ve ürünlerimizi zenginleştirerek sigorta penetrasyonunu artırmak adına özellikle sağlık ürünlerimizi derinleştirdik. Hem teminat kapsamını genişletmek hem de teminat yapısına uygun olarak ürün fiyatlaması konusunda çok önemli aksiyonlar aldık. Kapsamı belirlenmiş ürünlere alternatif, içeriğinin müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirlendiği ürünlerimizi müşterilerimize sunmaya başladık."

"Mobil uygulamamız 6,6 milyon kişinin cebinde anlık takip ve işlem gücü sağlıyor"

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da üretken yapay zeka teknolojilerine yönelik çalışmalar kapsamında hem kurum içi çözümler geliştirdiklerini hem de uluslararası yazılım sağlayıcılarla işbirliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Yapay zeka ve ileri analitik ekiplerinin modeller üzerinde eğitim çalışmaları gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, veri teknolojilerinin ise veriye erişimi kolaylaştırmak için aktif olarak kullanıldığını kaydetti.

Kılıç, geçen yıl temmuzda devreye alınan dijital asistan Bilge'nin, Ekim 2024 itibarıyla 3,5 milyonun üzerinde sorguya yanıt verdiğini, sistemin web ve mobil platformlarda en çok tercih edilen destek kanalı haline geldiğini dile getirdi.

Bilge'nin operasyonel yükü azaltarak 16 tam zamanlı çalışana denk verim sağladığına işaret eden Kılıç, müşteri talepleri ve yorumlarının anlık izlenerek ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlandığını ifade etti.

Kılıç, veri analitiği ve yapay zekanın, segmentasyon, kişiselleştirme, hasar ve sağlık operasyonları gibi birçok süreçte entegre biçimde kullanıldığını vurgulayarak, mobil uygulamanın 6,6 milyon kullanıcıya anlık takip ve işlem gücü sunduğunu anlattı.