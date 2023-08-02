Türkiye Sigorta, İlk Yarıda Sektör Liderliğini Sürdürdü

Türkiye Sigorta, yılın ilk yarısında yüzde 13,14 pazar payı ve 24,4 milyar lira prim üretimi ile sektör liderliğini sürdürdü. Şirket, güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta, yüzde 13,14 pazar payı ve 24,4 milyar lira prim üretimi ile yılın ilk yarısında sektör liderliğini sürdürdü.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ikinci çeyreğinde de güçlü finansal sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

2023 yılının ilk altı ayında Türkiye Sigorta, aktif büyüklüğünü yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 62 artışla 45,6 milyar TL'ye çıkarırken; teknik karlılığını ise 3,88 milyar TL olarak açıkladı.

Şirket, ilk yarı prim üretiminde ise yüzde 13,14 pazar payı ve 24,4 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini sürdürdü.

Türkiye Sigorta, 2023 yılının ilk 6 ayında öz kaynaklarını yaklaşık yüzde 44 artışla 9,2 milyar TL'ye ulaştırırken, ikinci çeyreği 2,86 milyar TL net dönem karı ile kapattı.

Teknik karlılık, geçen senenin aynı dönemine göre 22 kat artarak 3,88 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022'nin aralık verilerinde yüzde 4 seviyesinde gerçekleşen aktif karlılığı ise ilk 6 aylık dönem için yüzde 16 oldu.

Şirket, genel zararlar branşında yılın ilk yarısında 6 milyar 426 milyon TL'yi aşan bir üretim ve yüzde 30,83 pazar payı ile sektöründe birinci sırada yer aldı.

Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 191 büyüme ile 5,15 milyar TL prim üreten Türkiye Sigorta, yüzde 19,98'lik pazar payı ile zirvedeki yerini korudu.

Devlet destekli tarım sigortaları branşında ise yüzde 86,79 büyüme göstererek yaklaşık 5,57 milyar TL prim üreten Türkiye Sigorta, yüzde 48,70 pazar payı ile bu alanda da liderliğini sürdürdü. Geçen yıla göre en yüksek artışı ise yaklaşık yüzde 36,61 pazar payının bulunduğu ve 1,769 milyar TL prim ürettiği kaza branşında yüzde 235 ile gerçekleştirdi.