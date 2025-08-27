Türkiye Sigorta, Dijital Dönüşüm Projeleriyle Küresel Ödüller Kazandı

Türkiye Sigorta, dijital dönüşüm projeleriyle Brandon Hall Excellence Awards'tan 1, Stevie Awards'tan 2 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, dijitalleşme odaklı projeleriyle, Brandon Hall Excellence Awards 2025'in "En İyi Performans Yönetimi 2025 -Yetenek Yönetimi" kategorisinde Agile takımlarıyla altın ödüle layık görüldü.

Şirket, Stevie Awards-The 2025 International Business Awards'ta da yapay zeka destekli dijital asistanı "Bilge" ile "Best AI-Enabled Product" kategorisinde gümüş, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç ile "Yılın Teknoloji Yöneticisi" kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, dijitalleşmenin hem operasyonel verimliliği hem de müşteri deneyimini ileri taşıyan en stratejik alanları olduğunu belirtti.

Multichannel (çok kanallı pazarlama) ve omnichannel (bütüncül kanal) yaklaşımıyla daha çok kişiye her anında destek olabilmek için 1 yıl içerisinde hem mevcut kanalları yenilediklerini vurgulayan Kılıç, hem de yeni bir kanal olan dijital asistan Bilge'yi tüm paydaşları, potansiyel müşterileri ve iş ortaklarıyla buluşturduklarını aktardı.

"Sürekli gelişebilen pürüzsüz deneyimi esas alan bir yapıyı önemsiyoruz"

Kılıç, "Üretken yapay zeka destekli dijital asistanımız Bilge, Ekim 2024'ten bu yana 4,7 milyondan fazla soruyu yanıtlayarak 16 tam zamanlı çalışana eşdeğer operasyonel katkı sağladı. Bunun yanı sıra yeni nesil sigortacılık altyapımızı modüler ve API tabanlı mimariler üzerine inşa ediyoruz. API tabanlı çözümlerle dijital ekosistemlere entegre olan ve sürekli gelişebilen pürüzsüz deneyimi esas alan bir yapıyı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürekli değişen ve dönüşen teknolojilerin değere dönüşümünün en hızlı ve güçlü yolunun, çevik, ölçüme dayalı yönetim ve teknoloji takımlarının yetkinlik dönüşümünden geçtiğini bildiklerini vurgulayan Kılıç, kendileri de bu doğrultuda, "hedefler ve temel sonuçlar" yaklaşımını çevik dönüşümle bütünleştirerek teknoloji ekiplerinin iş eritme hızını yüzde 60'ın üzerine taşıdıklarının bilgisini paylaştı.

Kılıç, ekosistemin büyüklüğünün, potansiyelinin ve Türkiye Sigorta'nın misyonunun farkında olarak sağlam, güvenli, ölçeklenebilir mimari ve yönetişim dönüşümünü de eş zamanlı olarak devam ettirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası alandaki bu ödülleri almaktan büyük bir gurur duyuyor, şirketimizin dijital sigortacılık vizyonunu küresel ölçekte temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu başarıların bize yüklediği ilhamla dijital sigortacılığın ufkunu genişletmeye ve Türkiye Sigorta'yı geleceğin global oyuncuları arasına taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz."