Türkiye Sigorta, deprem bölgesindeki çalışmalarını ve finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalar ile 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını ve gelecek vizyonunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, deprem bölgesindeki çalışmaları ile 2022'ye ve 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal analizlerini ve gelecek vizyonunu paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 6 Şubat'taki depremin acısını ve üzüntüsünü en derinden hissettiklerini bildirdi.

3 yıl önce büyük bir birleşmeye imza atarak çıktıkları yolculukta her yıl üstüne koyarak, sektörde liderliklerini pekiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Benli, "Türkiye Sigorta, prim üretiminde 2022 yılında bir önceki yıla göre hayat dışında yüzde 114,2, hayat branşında da yüzde 74,8 büyüme başarısı gösterdi. Emeklilik branşındaki büyüme oranı ise yüzde 84 oranında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in birleşme öncesi döneme göre, 2019-2022'yi kapsayan dönemde, aktif büyüklüğünü yüzde 237 artırarak, yaklaşık 140 milyar TL'ye ulaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Prim üretiminde yüzde 198 ve fon büyüklüğünde ise yüzde 262'lik bir gelişme göstererek net karını yüzde 98 artışla 4,3 milyar TL'ye yükseltti. Tüm çalışan ve paydaşlarımıza elde edilen başarı için teşekkür ediyorum. 6 şirketin oluşturduğu sigorta kapasitesi ve birleşmenin yarattığı sinerji ile ortaya çıkan bu büyük güçle sigortalılarımızdan yatırımcılarımıza kadar son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisine alan olumsuzluklara rağmen herkes için daha fazla değer ürettik, aktif büyüklüğümüzü, sermayemizi geliştirdik. Böylece ulusal ve uluslararası alanda büyük bir güven kazandık ve önemli bir reasürans kapasitesi oluşturduk."

"2023 yılında da sürdürülebilir liderliğimizi koruyoruz"

Türkiye Sigorta'nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının altını çizen Benli, "Türkiye Sigorta olarak iddiamız büyük ve tüm branşlarda liderliği hedefliyoruz. Temel stratejilerimizden biri olan sürdürülebilir liderlik kapsamında ise bugün geldiğimiz noktada 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye Sigorta 12,2 milyar TL, Türkiye Hayat Emeklilik 2,7 milyar TL prim üretimi ile ve Nisan 2023'te bireysel emeklilik sisteminde 104,1 milyar TL fon büyüklüğü ile sektör liderliğimizi sürdürüyor, 'Türkiye'nin Sigortası' olmanın gurunu yaşamaya devam ediyoruz. 2022 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2023 yılına da taşıyıp Cumhuriyetimiz'in 100. yılına yakışan bir şekilde sürdürecek ve artıracağız. Ayrıca 2023 yılı, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma hedefimizi somutlaştıracağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atilla Benli, 11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen depremin ilk gününden itibaren yardım kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Bölgede hasarların hızlıca alınabilmesi ve işlemlerin başlayabilmesi için hasar ihbar çadırları kurduk, mobil hasar ve bilgilendirme merkezlerimizi bölgeye yönlendirdik. Şimdiye kadar hayat dışında 43 bin hasar ihbarı aldık ve 5,7 milyar TL hasar dosyası açtık. Hayat tarafında ise 6 bin 158 adet dosya ihbarı ile toplam hasar tutarımız 403 milyon TL oldu." bilgisini paylaştı.

"Tüm gücümüzle iyilik için çalışmaya devam ediyoruz"

Hayatın her alanında yer almak, gücünü iyilik için kullanmak amacını taşıyan bir şirket olduklarını vurgulayan Benli, "Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için ayni ve nakdi yardımlarımızla, afetzede vatandaşlarımızın barınma çözümleri için evlerini açan vatandaşlarımıza Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortamızla, kalıcı konutların inşası sürerken barınma ihtiyacının giderilmesi için Türkiye Sigorta Obası'yla, birlik ve beraberliğin iyileştirici gücüyle afet psikolojisinden bir nebze de olsa kurtulabilmeleri için Ramazan ayında 11 ilimizde kurduğumuz iftar sofralarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Benli, Türkiye Sigorta'nın sadece bir sigorta şirketi olmadığını aynı zamanda Türkiye'nin markası olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin derdiyle dertlenen, Türkiye'nin sevinciyle sevinen, ülkemizin toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesi için yatırım yapan sosyal bir markayız. 'Gücünü iyilik için kullanma' anlayışı ile çalışan, bu anlayışla hayatın her anına dokunmaya çalışan 'Türkiye'nin Sigortası'yız. Bugüne kadar olduğu gibi sigortalılarımızın ihtiyaçlarına en uygun sigorta çözümleri sunarak hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza maksimum faydayı sağlamaya 2023'te de devam edecek, ülkemize ve ekonomimize sunduğumuz doğrudan ve dolaylı katkılarımızla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna büyük bir gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

2023 yılında Cumhuriyetimiz'in 100. yılına yakışan bir şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 2023 Türkiye Sigorta için uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma hedefinin somutlaştığı bir yıl olacak. Ülkemizin mega yatırımlarını, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın yarınlarını güvence altına alma sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Hedeflerimiz iddialı, ancak milletimizin desteği ve birlik ruhuyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz."