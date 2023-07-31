Türkiye Sigorta'da Genel Müdür Yardımcısı Görevinden Ayrıldı

Türkiye Sigorta'da Teknik ve Acentelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Remzi Duman, görevinden ayrıldı. Duman, daha önce farklı görevlerde de bulunmuştu.

Türkiye Sigorta'da Teknik ve Acentelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Remzi Duman görevinden ayrıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mayıs 2019'da Güneş Sigorta'da Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Duman, daha sonra Haziran 2020'de Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta şirketlerine Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesi sürecinde görev alan Duman, 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Sigorta Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Duman, 15 Aralık 2020 tarihinde bu görevine ek olarak Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine de atanarak; Türkiye Sigorta Teknik, Hasar ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Duman, 2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Türkiye Sigorta Teknik ve Acentelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.