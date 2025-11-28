Türkiye Sigorta Birliği'nden Çocuklar İçin Sigorta Bilinci Eğitimi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), güvenlik kültürü ve risk farkındalığının erken yaşta güçlendirilmesi amacıyla başlattığı "Geleceğin Sigortası: Çocuklar-Öğretmen Eğitimi" programıyla çocuklar için sigorta bilinci eğitimini başlattı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, ME-NOVA iş birliğiyle hazırlanan program, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlamına uygun şekilde başlatılarak öğretmenlerin bu alandaki rolünün altını çizdi.

Program kapsamında Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görev yapan rehber öğretmenler, Borsa İlkokulu'nda düzenlenen kapsamlı eğitime katıldı.

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, programa desteklerini ileterek çocukların güvenli geleceği için atılan bu adımın önemine dikkati çekti.

ME-NOVA Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mine Erdemoğlu, TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Beykoz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Koç, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Ofis Yöneticisi Ayşe Çelik, programa katılarak öğretmenlere desteklerini sundu.

Öğretmenlere eğitim seti dağıtıldı

Eğitim programında, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere yönelik farkındalık kazanması, güvenlik kültürünün güçlendirilmesi ve sigorta bilincinin temellerinin atılması amacıyla interaktif oturumlar düzenlendi.

Katılımcı rehber öğretmenler, açılış seminerinin ardından ritim müzik, drama, masa oyunları, bilim-deney, görsel tasarım gibi çok yönlü ve uygulamalı atölyelere katılarak öğrencilere bu farkındalığı nasıl aktarabileceklerine dair yeni yöntemler öğrendi.

Eğitim sonunda öğretmenlere sınıflarında uygulayabilecekleri içerikler, etkinlik kartları ve yönlendirici materyallerden oluşan kapsamlı bir eğitim seti dağıtıldı. Bu set, programın sürdürülebilirliğini desteklemenin yanı sıra öğretmenlerin öğrencilere ulaşmasında önemli kaynak olarak işlev görecek.

TSB ve ME-NOVA, bu programla öğretmenlerin çocuklara yönelik güvenlik kültürünü geliştirme, risk farkındalığını artırma ve sigorta bilincini erken yaşta kazandırma konusunda daha güçlü, daha bilinçli ve daha etkin rol üstlenmesini hedefliyor.

Programın etkisinin sürdürülebilir olması amacıyla öğretmenler için bir WhatsApp iletişim hattı kurulacak ve tüm içeriklerin, uygulama örneklerinin ve eğitim çıktılarının yer alacağı bir web sitesi hayata geçirilecek. Böylece program, ilçe sınırlarını aşarak ülke genelinde yaygınlaşacak bir öğretmen destek ağına dönüşecek.

"Geleceğin Sigortası: Çocuklar-Öğretmen Eğitimi" programı, gelecek dönemde farklı il ve ilçelerdeki öğretmenlere de ulaştırılarak genişletilecek ve çocukların güvenli bir gelecek için ihtiyaç duyduğu farkındalık çalışmalarına önemli katkı sunmaya devam edecek.

"TSB olarak eğitim alanında bu tarz projeleri artırarak sürdürmeye kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, geleceğin güçlü, bilinçli ve güvenli toplumlarını inşa etmenin, çocuklarda erken yaşta risk farkındalığı ve güvenlik kültürü oluşturmakla mümkün olduğunu belirtti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Bu noktada öğretmenlerimizin üstlendiği rol hayati öneme sahip. TSB olarak yalnızca sektörümüzü değil, geleceğimizi şekillendiren çocuklarımızı da desteklemeye büyük önem veriyoruz. ME-NOVA ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu program, öğretmenlerimizi bu konuda daha donanımlı hale getirirken, aynı zamanda sigorta bilincinin temellerinin sağlıklı şekillenmesine katkı sağlıyor. Bugünkü yüksek katılım ve öğretmenlerimizin gösterdiği ilgi, bu alanda ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. TSB olarak eğitim alanında bu tarz projeleri artırarak sürdürmeye kararlıyız."