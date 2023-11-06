Türkiye Sigorta Birliği, Cüneyt Özdemir ile Sigortacılığın 100 Yıllık Mirasını Anlatan Belgesel Çalışması Yapıyor

Türkiye Sigorta Birliği, Cüneyt Özdemir ve ekibiyle birlikte hazırladığı belgesel çalışmasında sona yaklaşıyor. Belgesel, Türkiye'de sigortacılığın tarihini belgelemek ve sektörün milli ekonomiye ve vatandaşlara olan faydasını vurgulamak amacıyla yapılmaktadır.

Türkiye Sigorta Birliği'nin Cüneyt Özdemir ve ekibiyle hazırladığı belgesel çalışmasında sona yaklaşıldı.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, TSB, Cumhuriyet'in 100. yılına kalıcı bir eser bırakmak için Cüneyt Özdemir ve ekibiyle anlaştı. Yapım, Türkiye'de sigortacılığın tarihini belgelemek, sektörün milli ekonomiye ve vatandaşlara olan faydasını vurgulamak amacı taşıyor. Gazeteci ve programcı Cüneyt Özdemir ve ekibinin hazırladığı belgesel Türkiye'nin 100 yıllık sigortacılık mirasını anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cüneyt Özdemir, Cengiz Akatlı, Servet Gürkan, Ahmet Cafer Çelebiler, Mehmet Aydoğdu, Barbaros Yalçın, Alaattin Büyükkaya gibi sektörün önde gelen isimlerinin ve tarihçilerin görüşlerine yer verilen belgesel hakkında, " Türkiye'nin sigorta ile macerasını, sigortacılığın yüz yıllık geçmişini, özel hikayelerle ve farklı anılarla anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığı bu günlerde Türkiye'ye sigortacılık alanında kalıcı bir eser daha bırakmak için bu belgesel projesine başlandığının altını çizen TSB Başkanı Uğur Gülen, "Ülkemizin milli ekonomisi ya da başka bir deyişle vatandaşlarımızın refahı, gelecek güvencesi için faaliyet gösteren bir sektörüz. 100 senelik köklü bir geçmişe sahip olmaktan ve Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Daha nice 100 yıllarda hizmetlerimizi geliştirerek, çeşitlendirerek sunmaya devam edeceğiz. Bu belgeselle hem sektörümüzün hem de ülkemizin hafızasına bir not düşmek, sigortacılık alanındaki bu belgeyle kalıcı bir eser bırakmak istedik. 'Sigorta Kıymet Bilmektir' şiarıyla hareket eden TSB olarak tarihimize sahip çıkan, onun 'kıymetini bilen' ve geleceğe ışık tutacak bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği için Cüneyt Özdemir ve ekibinin önderliğinde hazırlanan belgeselin ilk tanıtım videosu Birliğin Youtube hesabı üzerinden izlenebiliyor: https://www.youtube.com/watch'v=CH_psx8TfjM