Türkiye Sigorta, Avantajlı Kasko ile uygun fiyatlarla kasko yaptırma imkanı sunuyor

Türkiye Sigorta, yeni ürünü "Avantajlı Kasko" ile uygun fiyatlarla kasko yaptırma imkanı sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, ihtiyaca yönelik, herkes için ulaşılabilir ürünler sunan Türkiye Sigorta, Avantajlı Kasko ile 2 yaş üstü araç sahiplerinin fiyat endişesi olmadan kapsamlı teminatlar ile araçlarını güvence altına almalarını sağlıyor.

Fiyat avantajı sunan Avantajlı Kasko, çarpmadan çalınmaya, yangından doğal afetlere kadar geniş ve farklı teminat seçeneklerini tek bir üründe sunuyor. Ayrıca, anlaşmalı özel servislerde onarımın yanı sıra yol yardım, mini onarım gibi farklı hizmet seçenekleri de poliçe kapsamında yer alıyor.

7/24 müşteri desteğiyle sigortalılarının her zaman yanında olan Türkiye Sigorta, Avantajlı Kasko kapsamında cam ve onarım hizmetlerini de anlaşmalı özel servislerde geçerli olacak şekilde müşterilerine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, Türkiye'nin lider sigorta şirketi olarak halkın ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve onlar için nitelikli ürünler sunduklarını belirterek, "Avantajlı Kasko ürünümüzün fiyat avantajı ile araç sahipleri için çok daha fazla tercih edilir bir güvence olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın bütçesine uygun olarak hazırlanan ürünümüzle kasko ile güvenceye alınmış araç sayısının artmasına destek olacağız. Önümüzdeki dönemde de geniş kitleler için ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri, Avantajlı Kasko'ya acente ve banka kanallarından ulaşabiliyor.