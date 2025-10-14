Türkiye Sigorta, 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ne Ana Sponsor Oldu

Türkiye Sigorta, afet yönetimi ve dirençlilik konularının masaya yatırıldığı 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ne ana sponsor desteği verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, Elazığ'da iki önemli etkinliğe imza attı.

Türkiye Sigorta'nın ana sponsorluğunda Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'nde afet yönetimi ve dirençlilik konularına yer verildi.

Türkiye Sigorta'nın Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle İsmet Paşa İlkokulunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında da modern ve tam donanımlı iki sınıf açıldı. Tadilatı tamamlanan sınıflar, öğrencilere teslim edildi.

Açıklamada, 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ndeki açılış konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye'nin büyük bir bölümünün aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle afetlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmanın zorunluluk olduğunu vurguladı.

Çakmak, "Deprem gerçeğini derinden yaşayan şehirlerimizden Elazığ'da, dirençliliği ve afet yönetimini konuşuyor olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu kongrenin, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma çabamıza güçlü katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sigortacılığı finansal faaliyetin yanı sıra vatana, millete karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Çakmak, afetlerin yarattığı kayıpları telafi etmek, vatandaşların ekonomik hayata yeniden tutunmasına destek olmak ve sosyal hayatı güçlendirmek için çabaladıklarını aktardı.

Dirençli şehirlerin güçlü bir ekonomi, bilinçli bir toplum ve sigortalılık oranlarının yükselmesiyle mümkün olacağını kaydeden Çakmak, "Hep birlikte daha bilinçli, dirençli ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Memleketim Elazığ'da düzenlenen bu anlamlı kongrenin ülkemize ve bölgemize önemli katkılar sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"6,5 milyar lira tutarında hasar ödemesi yaptık"

Kongrenin ikinci gününde ise Türkiye Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Akpınar, "Dirençlilik ve İş Sürekliliği" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Açıklamada oturumdaki görüşlerine yer verilen Akpınar, sigortanın hem bireyler hem de işletmeler için afet, kaza veya sağlık sorunu gibi beklenmedik risklerle karşılaşıldığında finansal güvence sağladığını hatırlattı.

Türkiye Sigorta'nın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ilk gününden bu yana etkilenen bölgelerde yer aldığını aktaran Akpınar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 11 ilimizde 52 bin 645 adet hasar ihbarı alarak 6,5 milyar lira tutarında hasar ödemesi yaptık. Bu kapsamda, ödenen tazminatların 1,8 milyar lirasını konut, 4,2 milyar lirasını yangın, 220 milyon lirasını kasko, 257 milyon lirasını mühendislik branşlarına ait hasar ihbarlarına karşılık yaptık. Sadece yangın ve doğal afet branşlarında değil, hayat sigortasında da 387,6 milyon lira ödeme gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yükünü hafifletmeye gayret ettik. Depremden sonraki 3 ay içerisinde gelen hasar ihbarlarından bireysel poliçelerin yüzde 99'unun, ticari poliçelerin ise yüzde 95'inin ödemelerini gerçekleştirerek yaralara hızlıca merhem olmaya çalıştık. Ayrıca, depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere hayata geçirdiğimiz 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' kapsamında 7 bin 877 konuta 188 milyon lira teminat sağladık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'nda 90 Kırgız çadırında 350 depremzedeyi ağırladık."