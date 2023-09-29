Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, çevrim içi paneller ile gerçekleştirilecek. Kongre boyunca çeşitli konular ele alınacak ve katılımcılara sponsorlar tarafından hediye verilecek.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirilecek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, 2-6 Ekim'de çevrim içi paneller ile gerçekleştirilecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, kongre, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye" temasıyla 2 Ekim'de başlayacak.

Hafta boyunca tamamı çevrim içi düzenlenecek panelleri takip eden katılımcılara sponsorların desteğiyle 2 bine yakın hediye verilecek.

Kongre kapsamında, "Dijitalleşme Finans Piyasalarında Ne Gibi Risk ve Fırsatlar Getiriyor?", "Dijital Çağda Dönüşen Sermaye Piyasası Kurumları ve Fintekler", "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Geçmişten Geleceğe Sermaye Piyasaları", "Türk Finansal Piyasaların Bölgesel Liderlik Yolculuğu", "Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Alternatifleri", "Sermaye Piyasalarımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kurumsal Düzeyde İzlenmesi Gereken Stratejiler ve Politikalar", "Girişimcilik Ekosistemi ve Girişimciliğin Finansmanı", "Deprem Ertesi Yeniden Yapılanmada Kentsel Dayanıklılık: Etki İçin Geliştirme ve Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansman", "Düşük Karbon Ekonomisine Geçişte Türkiye'nin Yol Haritası ve Sermaye Piyasaları Yoluyla İklim Finansmanı", "Türkiye Sermaye Piyasasının Rekabet Gücünün Artırılmasında Sürdürülebilirliğin Yeri", "Yatırımcılar İçin Sermaye Piyasası Okuryazarlığının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" konuları ele alınacak.

Panellerde, alanında uzman konuşmacılar geniş bir bakış açısıyla bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşacak. Tamamı çevrim içi yapılacak panelleri takip eden katılımcılara bu yıl da çeşitli hediyeler verilecek. Katılımcılar için sponsorlar tarafından 2 bine yakın hediye hazırlandı.

5 gün boyunca düzenlenecek paneller ve söyleşileri çevrim içi olarak izleyen katılımcılar, stant ziyaretlerinden de kazandıkları puanlarla hediye almaya hak kazanacak.