Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirilecek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, çevrim içi panellerle gerçekleştirilecek. Kongrenin teması, Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle 'Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye' olarak belirlendi. Finans sektörünün önde gelen liderleri, akademisyenler ve uzmanlarla birlikte dünya ve Türkiye gündemindeki konular ele alınacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, 2-6 Ekim'de çevrim içi paneller ile gerçekleştirilecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin teması, Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye" olarak belirlendi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası'nda, dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular; finans sektörünün önde gelen liderleri, ünlü akademisyen ve uzmanlarla ele alınacak kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği, 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası panelleri, 2-6 Ekim'de çevrim içi olarak sanal platform üzerinden izlenebilecek.

"Sağlıklı yatırım bilgiye dayalı ve uzun vadeli bakış açısı ile mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, Türkiye sermaye piyasalarında gerek arz gerek talep tarafında son yıllarda katlanarak artan ilgiyle tarihi rekorların kırıldığı bir dönemin yaşandığını hatırlattı.

Öztop, "Geldiğimiz noktada pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 350 binleri aşarak rekor seviyelere çıktı. Özellikle salgın ve sonrasında sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin katlanarak büyümesi ve yeni yatırımcılar içerisinde gençlerin ve kadınların yoğunlukta olmasını sektörümüzün ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasası araçlarının getiri sunduğu gibi yüksek riskler de içerdiğini aktaran Öztop, sağlıklı bir yatırımın bilgiye dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısı ile mümkün olduğuna işaret etti.

Öztop, şunları kaydetti:

"Gerek küresel piyasalar gerek ülkemiz sermaye piyasalarında oluşan deneyim; sermaye piyasalarında yatırımın bilinçli bir biçimde ve uzun vadeli yapıldığında fayda sağladığını gösteriyor. Yatırımcılarımıza tekrar hatırlatmak isterim ki, yatırım yapacağınız ürünleri iyi tanıyın, vade ve risk profilinizi doğru belirleyin, yatırımlarınızı çeşitlendirin, finansal bilgi ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin, sosyal medyadan veya çevrenizden duyduklarınızı gerçek bilgi olarak kabul etmeyin. Yatırım kararlarınızı doğru bilgiye dayalı verin ve sermaye piyasası okuryazarlığınızı artırın. Yeterince bilgi ve deneyimi olmayan yatırımcılarımızın ise portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonelce yönetilen araçlarla sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaları daha sağlıklı olacaktır."

"Birbirinden değerli katılımcılarla 19 panel yapacağız"

İbrahim Öztop, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesinin önemini vurgulayarak, TSPB olarak son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yatırım ortamının etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri daha da güçlendirerek aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Öztop, önceki yıllarda ayrı tarihlerde gerçekleştirdikleri yatırımcıların bilgilendirilmesini odak alan Dünya Yatırımcı Haftası ve Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ni bu yıl sinerjiyi artırmak amacıyla 2-6 Ekim'de bir arada gerçekleştireceklerini bildirdi.

Öztop, "Sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm ekonomi paydaşları açısından geleceğe dair önemli ufukların ortaya konduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Kongremizde; 'Ekonomi-Finans', 'Sürdürülebilirlik-Kentsel Dönüşüm' ve 'Dijitalleşme' ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konuları, 'geçmişin deneyimi ile geleceğin tasarımı' anlayışıyla ele alacağız. Kongremizi takiben gerçekleştireceğimiz 7. Dünya Yatırımcı Haftası'nda başta yatırımcılarımız ve gençler olmak üzere reel sektör şirketleri, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken paneller gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta kapsamında birbirinden değerli katılımcılarla 19 panel yapılacağını bildiren Öztop, "Türkiye'de alanında öne çıkan akademisyenler, uzmanlar çok yönlü bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşacak. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz bu paneller, kayıt olan herkese açık olacak. Başta yatırımcılarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkesi kayıt yaptırmaya ve panelleri takip etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.