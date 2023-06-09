Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı: Yeni kabinenin kalkınma ve refah yolunda büyük icraatlar yapacağına inanıyoruz

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ile ülkenin kalkınması ve refahı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ile ülkenin kalkınması ve refahı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Çenesiz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yeni kabinenin hayırlı olmasını diledi.

Erdem Çenesiz, kazanımlara yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın çok daha hızlanacağı günleri hep birlikte inşa edeceklerini aktardı.

İş dünyası olarak, yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ile Türkiye'nin kalkınması ve refahı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Çenesiz, şunları kaydetti:

"İş birliği içinde ülkemizin geleceği için birlikte çalışmayı ümit ettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve tüm diğer kıymetli bakanlarımızı kutluyoruz.

37 yıldır seramik sektörünü temsil eden Türkiye Seramik Federasyonu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakanlarımızla pozitif gündem odaklı iş birliği içerisinde, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm icraat alanlarının yanı sıra sektör olarak faaliyetlerimizin temelini oluşturan modern teknoloji yatırımının, katma değerli ihracatın payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız."

"Dinamik bir ekonomi yönetimi sorunların önemli bir kısmını çözüme kavuşturacak"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da "Halen ekonomimiz makro veriler açısından önemli oranda AB standartlarından bile daha iyi durumdadır. O yüzden dinamik bir ekonomi yönetimi, uzun olmayan bir süreçte, sorunların önemli bir kısmını çözüme kavuşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kamuoyundaki ekonomi imajının yeni kabine ile güven oluşturularak geliştirildiğini aktaran Danışman, yeni ekonomi yönetiminden beklentilerine de değindi.

Danışman, uluslararası ilişkilerin olabildiğince uyumlu bir düzlemde sürdürülmesi ve böylelikle yeni kabine ile birlikte başlayan CDS primlerindeki düşüşün devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Adnan Danışman, ekonomi ile ilgili kararların uzun erimli olduğunun ve mevzuata dayalı olarak alındığının düzenli olarak kamuoyuna anlatılması, döviz kazanımı için dış ticaretin, özellikle ihracatçının, finansal şartlarının iyileştirilmesi, yerli paraya güvenin tesis edilmesi, enflasyonun kabul edilebilir, sürdürülebilir seviyelere çekileceğine dair çıkılan yolda kilometre taşlarının büyük bir dikkatle hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.