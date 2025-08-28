Türkiye Şeker Sektöründe 2025-2026 Kotaları Belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye şeker sektöründe 2025-2026 pazarlama yılı için A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi. Pancar şekerinin A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise yüzde 5 oranında 141 bin 863 ton oldu.

Türkiye şeker sektöründe 2025-2026 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2025-2026 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenirken pancar şekeri A kotasının 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotasının ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton olması kararlaştırıldı.

Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak tespit edildi.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarlarına kararda yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
