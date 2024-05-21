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Türkiye Şeker Sektöründe 2024-2025 Pazarlama Yılı İçin Kotalar Belirlendi

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Türkiye şeker sektöründe 2024-2025 pazarlama yılı için A kotası miktarı 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklanan kotalara göre, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise 141 bin 863 ton oldu. Nişasta bazlı şeker kotası ise 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Türkiye şeker sektöründe 2024-2025 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024-2025 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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