Türkiye Savunma Sanayi İhracatında Rekor Kırdı

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, 2022 yılına ve önceki yıllara göre yüzde 150 artışla rekor kırdı. Temmuz ayı raporuna göre, Türkiye'nin genel ihracat oranları düşerken, savunma sanayi ihracatı ön plana çıktı. Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin 2023 yılı Temmuz ayı ihracatı 658 milyon dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, 2023 yılının ilk 7 ayında toplam ihracat oranı yüzde 34.9 artarak 3 milyar 35 milyon dolara ulaştı. Belirlenen 6 milyar dolarlık savunma sanayii ihracat hedefinin geçilmesi muhtemel görünüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM tarafından ülkemizin küresel ticaret içerisindeki konumuyla alakalı yeni raporlar paylaşıldı. "Aylık Ekonomi ve Dış Ticaret Bülteni" adı altında yayınlanan raporda Türkiye'nin birçok sektörde yaptığı ihracat oranları ve miktarları yer aldı. Türkiye 2022 yılına ve önceki tüm yıllara göre özellikle savunma sanayii alanında büyük bir atılıma imza attı. Bu kapsamda yüzde 150'ye varan artışla gerçek anlamda rekor kırıldı. İşte Türk savunma sanayi ihracat değerleri ve detayları…

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Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM tarafından yayınlanan Temmuz ayı raporuna göre, Türkiye ile birlikte birçok ülke Temmuz ayında "genel ihracat oranlarında" düşüş kaydetti. Bu ülkeler arasında bazı gelişmiş ülkeler ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'de yer alıyor. Bunun yanında Çin bir atak yaparak "genel ihracat oranında" atış sağladı. Genel ihracat oranının tanımını yapmamız gerekirse bir ülkenin dışarıya satmış olduğu tüm ürünlerin değerlendirildiği oran.

Madde madde gittiğimizdeyse Temmuz ayında Türkiye adına en çok savunma sanayide yapılan ihracat oranları öne çıkıyor. Yayınlanan raporda Türk Savunma ve Havacılık Sanayi ihracat oranları 2023 yılının Temmuz ayında yaklaşık 658 milyon dolar değerinde. Bir önceki yılın aynı dönemine yani 2022 yılının Temmuz ayına baktığımızdaysa bizi yaklaşık 295 milyon dolar gibi bir değer karşılıyor. Bu da bir yıl içerisinde yüzdde 123.5'lik bir artış anlamına geliyor.

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2023 yılının ilk 7 ayındaki toplam ihracat oranıysa 3 milyar 35 milyon dolar seviyesine çıktı. Geçtiğimiz yılın yani 2022 yılının ilk 7 ayında ise toplamda 2 milyar 249 milyon dolar seviyesi bizi karşılıyor. Bu da yüzde 34.9'luk bir artış anlamına geliyor. Tabi bu değerler 2023 yılı için açıklanan 6 milyar dolarlık savunma sanayii ihracat hedefinin de yarısından biraz fazlasının yılın ilk 7 ayında tamamlandığını gösteriyor. Belirlenen ihracat hedefinin geçilmesi oldukça muhtemel.

Bunlara ek olarak Temmuz raporuna dahil edilmeyen 3 milyar dolar değerindeki Bayraktar Akıncı anlaşmasını da eklememiz gerekiyor. Suudi Arabistan ve Baykar arasında imzalanan rekor anlaşma ile Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri insansız hava araçları, onlara uygun mühimmatlar, yer istasyonları ve yer kontrol birimleri satın aldı. Rekor anlaşmadaki teslimatlar ve ödemeler 2023 yılı içerisinde gerçekleşirse direkt olarak hedef aşılmış olacak.

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Peki sizce belirlenen 6 milyar dolarlık hedef geçilebilir mi? Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat artışı oranının artmasının sebepleri neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…