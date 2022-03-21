Türkiye, SAHA İstanbul MİHENK ile dünya havacılık kalite süreçlerinde önemli ülkelerden biri oldu

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul, Avrupa Havacılık ve Uzay Kalite Grubu'nun (EAQG) Türkiye'de ilk kez gerçekleşen dönem toplantısına katılarak Türkiye'yi temsil etti.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, havacılık ve uzay teknolojilerinde dönüşümün ve iş gücü gelişiminin zirvesi, SAHA İstanbul tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi.

Türkiye'nin havacılık sanayini oluşturan dev firmaların katılımıyla SAHA İstanbul öncülüğünde, Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) oluşturulmuştu. MİHENK ile EAQG entegrasyonunu tamamlayan 13. ülke olan Türkiye, böylece dünyada havacılık ve uzay teknolojileri endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen uluslararası kurumun önemli bir parçası haline gelmiş ve bu gelişme ile Türkiye'nin, bu alanda faaliyet gösteren yerli ve milli firmalarının AS 9100 belgesi verebilmesinin yolu açılmıştı.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), SAHA İstanbul tarafından kurulan SAHA MİHENK yapılanması üzerinden Avrupa Sivil Havacılık Kalite Sistemi'ne entegre olurken, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren milli firmalar AS/9100 serisi kalifikasyon belgesi verebilmelerini akredite edebilir hale gelmişti.

EAQG'nin, Airbus Defence and Space, Leonardo, BAE Systems, Thales, Dassault Aviation, HENSOLDT, AIAD, Meggitt, FACC AG Operations, Fokker Technologies Holding B.V. Aerostructures, ArianeGroup, Aselsan Turkish Aerospace, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, gibi çeşitli ülkelerden 40 üyesinin yüz yüze ve uzaktan katılım gösterdiği toplantıda, havacılık, uzay ve savunma şirketlerinin temsilcileri, uluslararası havacılık kalite faaliyetlerini değerlendirdi.

Gerçekleştirilen EAQG dönem sonu toplantısı ile SAHA İstanbul'un EAQG'ye affiliate member (ortak üye) olmasının ve oy kullanarak havacılık alanında karar merci kuruluşlar arasında olmasının adımları atılmaya başlandı.

Türkiye'de Industry Controlled Other Party (ICOP) yapısının oluşturulması ve Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının (NAB) ve Akredite Sertifikasyon Kuruluşlarının (CB) 9104 serisi standartlarına uyumlarının sağlanmasında görev üstlenmiş olan SAHA İstanbul MİHENK (TR CBMC-Turkish Certification Body Management Committee) OP Assessor eğitimleri, 14-16 Mart'ta İstanbul'da başarı ile tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay San. AŞ'nin koordinasyonunda EAQG OPMT (Other Party Management Team) tarafından Türkiye'de ilk kez verilen bu eğitime TUSAŞ, TEI, ASELSAN, ThalesGroup'tan katılım sağlandı.

MİHENK, SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Teknik Komitesi olarak görev yapıyor ve Türk Milli Havacılık, Uzay ve Savunma Endüstrisi'ni temsil ediyor. MİHENK ve onun çalışmaları, European Sector Management Structure (SMS), EAQG Other Party Management Team (OPMT) ve Türk Milli Havacılık ve Uzay Endüstrisi Birliği olarak görev yapan SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'ni destekliyor.

"Türkiye'de son yıllarda savunma ve havacılık alanında yapılan çalışmalar hızlı büyüme trendine girdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Türkiye'de son yıllarda savunma ve havacılık alanında yapılan çalışmalarla bu sektörlerin hızlı büyüme trendine girdiğini ve önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edeceğini belirtti.

Keleş, "Sektörün bu gelişmelere ayak uydurabilmesi için uluslararası havacılık kalite süreçleri içinde yer alması ve firmalarımızın teknik ve kalifikasyon altyapılarının geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılık sektörünün bu ihtiyacını yerli firmalarla karşılayabilmesi ve yurt dışına kaynak çıkışının önlenmesi amacıyla TÜRKAK'ın Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'ndan (IAQG) yerli firmaları akredite edebilme yetkisini alması gerektiğine işaret eden Keleş, "Bir yandan, TÜRKAK'ın bu yetkiyi alabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, diğer yandan yurt dışındaki havacılık endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen yapıların bir parçası olunması amacıyla oluşturulan bu komite, sektöre büyük katkı sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. İlerleyen süreçte ihtiyaca göre MİHENK genişleme istidadı gösterecektir." ifadelerini kullandı.