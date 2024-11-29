Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

Türkiye-Rusya Yaş Meyve ve Sebze Ticaret Zirvesi Moskova'da Yapıldı

Türkiye-Rusya Yaş Meyve ve Sebze Ticaret Zirvesi Moskova'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti, Moskova'da düzenlenen zirvede ele alındı. Zirvede Türk ve Rus yetkililer, ticaretin diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova'da sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede ele alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi"nde Türk ve Rus yetkililerin yanı sıra sektör temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye ile Rusya'nın siyaset, kültür ve ekonomi gibi çok farklı alanlarda kapsamlı ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Bu ilişkilerde ticaretin ise en önemli yere sahip olduğuna işaret eden Bilgiç, "Bu ilişkilerin aslında hepsi bizim ticaretimizin geliştirilmesine sebebiyet veriyor ve ticaretimiz geliştikçe diğer alanlardaki işbirliğimiz artarak güçleniyor." dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Bilgiç, söz konusu ihracatta tarım ürünlerinin 2 milyar dolar paya sahip olduğunu söyledi.

Bilgiç, yaş meyve ve sebzeyi stratejik bir ürün olarak gördüklerinin altını çizerek, "Yıllar içerisinde tarımsal üretim artıyor, saklama imkanları ve iklim değişiyor. Bizim de yaş sebze ve meyve üretim imkanlarımız artıyor." diye konuştu.

Artan söz konusu imkanlardan Rusya'nın daha fazla yararlanması ve bu ülkeye ihracatın artması için kurumsal ilişkiler kurmanın önemli olduğuna işaret eden Bilgiç, Türk hükümetinin bu konuda gerekli desteği vereceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Rusya'nın, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ihracat stratejisinde Rusya'nın hedef ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Kılıçkaya, Rusya'ya yönelik ihracata ivme kazandırılması ve dış ticaretin daha dengeli hale gelmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kılıçkaya, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının da bu açıdan son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Zirveye, Türkiye Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Roselhodnadzor) Başkanlık Başdanışmanı Vasily Lavrovsky ve Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olga Shanayeva'nın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
img

Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor
img

Küçük çocuğu annesi yatağında ölü buldu! Olayın arkasındaki neden kahretti
img

Yıldız futbolcu hakkındaki sözleri herkesi ters köşe yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.