Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküp doğal gaz ihracatı yapacak

Türkiye ve Romanya arasında yapılan anlaşma ile Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihracatı yapacak. BOTAŞ, gelecek 3 yılda Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedefliyor.

Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşma yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği ifade edilerek, BOTAŞ'ın gelecek 3 yılda Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedildi.

BOTAŞ'ın, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza attığına dikkati çekilen açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır" denildi.

Anlaşmaya ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, tarafların doğal gaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına vurgu yapılarak, şunlar eklendi:

"Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir." - ANKARA