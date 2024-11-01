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Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri Gerçekleşti

Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri Gerçekleşti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısına katılarak iki ülke ticari ilişkilerini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısına katılmak üzere gittiği Romanya'da Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Ştefan-Radu Oprea ile görüştü.

Bakan Bolat görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye- Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısı için Bükreş'teyiz. Ziyaretimiz kapsamında Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Sayın Ştefan-Radu Oprea ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde iki ülke ticari ilişkilerini, yatırım alanlarını, enerji, savunma sanayi alanlarındaki iş birliği olanaklarını ve Gümrük Birliği modernizasyonu konusunu ele aldık. Romanya'nın ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz JETCO Toplantısının ilişkilerimizin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kıymetli Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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