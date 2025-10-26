Türkiye, Riyad'da Küresel Sağlık Fuarı 2025'te Yer Alacak

Türkiye, sağlık sektöründeki üretim, teknoloji ve hizmet gücünü, Ankara Ticaret Odası (ATO) koordinasyonunda 27–30 Ekim 2025 tarihleri arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek "Küresel Sağlık Fuarı 2025"te (Global Health Exhibition 2025) dünyaya tanıtacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, sağlık teknolojilerindeki üretim kapasitesi, yenilikçi çözümleri ve nitelikli insan gücüyle son yıllarda küresel ölçekte dikkati çekiyor. Bu doğrultuda ATO, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Milli Katılımlı Fuar Düzenleme Yetkisi" ile sağlık sektörünü, uluslararası sahneye taşıyor.

Körfez bölgesinin en büyük ve en prestijli sağlık organizasyonlarından biri olan Küresel Sağlık Fuarı, her yıl dünyanın dört bir yanından sağlık profesyonellerini, teknoloji geliştiricilerini ve yatırımcıları bir araya getiriyor. Türkiye, bu güçlü platformda, 'Şifanın, İnovasyonla Buluştuğu Yer' yaklaşımıyla yer alıyor. ATO öncülüğündeki organizasyon, Türk sağlık sektörünün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı, uluslararası işbirliklerine yeni kapılar açmayı ve Ankara'yı sağlıkta marka şehir haline getirmeyi hedefliyor.

"Fuara katılımımız, Türkiye'nin sağlık alanındaki marka değeri için tarihi bir adım"

Açıklamada, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın, organizasyona ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. ATO olarak, sektörün gücünü uluslararası alanda görünür kılmayı ve firmalara kalıcı iş birlikleri için yeni kapılar açmayı amaçladıklarını belirten Baran, "Riyad'daki Küresel Sağlık Fuarı 2025, bu vizyonun somut bir yansıması olacak. Bu fuara milli katılımımız, yalnızca firmalarımız için değil, Türkiye'nin sağlık alanındaki marka değeri için de tarihi bir adım niteliğinde." ifadesini kullandı.

Ankara'nın yalnızca başkent değil, aynı zamanda sağlıkta, sanayide ve ticarette güçlü bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Baran, Riyad'daki organizasyona taşınacak başarı hikayelerinin, Ankara'nın girişimci ruhunu, üretim gücünü ve küresel vizyonunu temsil edeceğini kaydetti.