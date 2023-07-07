Türkiye, Premiere Vision Fuarı'nda İkinci Sırada Yer Aldı

Du¨nyanın en bu¨yu¨k tekstil fuarlarından olan ve Paris'te du¨zenlenen Premiere Vision Fuarı sona erdi. Toplam bin 310 firmanın yer aldıgˆı fuara, Tu¨rkiye 211 firma ile katıldı. Tu¨rkiye katılım sayısı bakımından ikinci sırada yer aldı. Tu¨rk tekstil sekto¨ru¨nu¨ tu¨m platformlarda tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden I·stanbul Tekstil ve Hammaddeleri I·hracatc¸ıları Birligˆi (I·THI·B) Bas¸kanı Ahmet O¨ksu¨z, "Du¨nyaya hitap eden bir fuarda I·talya'dan sonra en bu¨yu¨k ikinci katılımcı u¨lke olduk. Fuar, Tu¨rk tekstil sekto¨ru¨ ic¸in ayrı bir o¨nem tas¸ıyor. Su¨rdu¨ru¨lebilir u¨retim, Ar-Ge ve tasarım kabiliyeti konularında Tu¨rkiye'nin oldukc¸a iyi bir kabiliyeti olus¸tu. Biz de Premiere Vision Fuarı'nda bunu tu¨m du¨nyaya duyurmak ve go¨stermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi