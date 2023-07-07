Türkiye, Premiere Vision Fuarı'nda İkinci Sırada Yer Aldı
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Dünyanın en büyük tekstil fuarlarından olan ve Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı sona erdi. Türkiye, 211 firma ile fuara katılarak ikinci sırada yer aldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünü tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.
Du¨nyanın en bu¨yu¨k tekstil fuarlarından olan ve Paris'te du¨zenlenen Premiere Vision Fuarı sona erdi. Toplam bin 310 firmanın yer aldıgˆı fuara, Tu¨rkiye 211 firma ile katıldı. Tu¨rkiye katılım sayısı bakımından ikinci sırada yer aldı. Tu¨rk tekstil sekto¨ru¨nu¨ tu¨m platformlarda tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden I·stanbul Tekstil ve Hammaddeleri I·hracatc¸ıları Birligˆi (I·THI·B) Bas¸kanı Ahmet O¨ksu¨z, "Du¨nyaya hitap eden bir fuarda I·talya'dan sonra en bu¨yu¨k ikinci katılımcı u¨lke olduk. Fuar, Tu¨rk tekstil sekto¨ru¨ ic¸in ayrı bir o¨nem tas¸ıyor. Su¨rdu¨ru¨lebilir u¨retim, Ar-Ge ve tasarım kabiliyeti konularında Tu¨rkiye'nin oldukc¸a iyi bir kabiliyeti olus¸tu. Biz de Premiere Vision Fuarı'nda bunu tu¨m du¨nyaya duyurmak ve go¨stermek istiyoruz" dedi.