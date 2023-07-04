Türkiye Plastik Sofra ve Mutfak Eşyaları İhracatında Dünya 4'üncüsü

Türkiye, geçen yıl 664,1 milyon dolarlık plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı yaparak, bu alanda dünya 4'üncülüğüne yükseldi. Çin en büyük ihracatçı oldu.

Türkiye, geçen yıl 664,1 milyon dolarlık plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı yaparak, bu alanda dünya 4'üncülüğüne yükseldi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından hazırlanan "Plastik Sofra ve Mutfak Eşyaları Dış Ticaret Raporu"na göre, 2022 yılında dünya plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 27 milyar 529 milyon dolara ulaştı.

Bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı 17,2 milyar dolarla Çin olurken, onu 1,1 milyar dolar ABD, 842,8 milyon dolarla Almanya izledi.

Önceki yıl bu alanda 619,7 milyon dolarla 5'inci sırada yer alan Türkiye, geçen sene ihracatını 664,1 milyon dolara, sıralamasını ise 4'üncülüğe yükseltti. Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,41 'e ulaştı.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler İtalya, Hollanda, Polonya, Vietnam, Tayvan ve Meksika şeklinde sıralandı.

Türkiye, dünya plastik sofra ve mutfak eşyaları ithalatında ise 54'üncü sırada yer aldı.

İthalatın 12,7 katı ihracat yapılıyor

Türkiye, plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı son 10 yılda 2,52 katına çıkarken, son 5 senede yüzde 64,8 arttı. İthalatta ise son 10 yılda yüzde 36,7, son 5 senede yüzde 14,2 azalış meydana geldi.

Sektör, 2022 yılı itibarıyla ithalatının 12,7 katı ihracat rakamına ulaşırken, geçen yıl 605,7 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

Plastik sofra ve mutfak eşyalarında kilogram başına düşen ihracat değeri 2022'de önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 3,27 dolar seviyesine yükseldi. Bu ürün grubunun en yüksek fiyatla ihraç edildiği ülkeler 4,06 dolarla Almanya, 3,99 dolarla Fas, 3,63 dolarla Hollanda oldu.

En yüksek ihracat İsrail'e

Türkiye, geçen yıl toplam 198 ülkeye plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı gerçekleştirirken, başı 106,5 milyon dolar ve yüzde 16,21'lik payla İsrail çekti. Onu 38,3 milyon dolarla ABD, 33,2 milyon dolarla İtalya izledi.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Fas ve Libya olarak sıralandı. 2021'de en yüksek ihracat gerçekleştirilen 10 ülke arasında yer alan Irak ve Fransa, 2022 yılında yerini İtalya ve İspanya'ya bıraktı. 2021 listesinde ilk 10'da yer almayan İtalya, 2022 listesinde 3'üncülüğe yükseldi.

İhracat pazarları arasında, en uzak ülke ABD olmasına rağmen, Türkiye'nin plastik mutfak eşyaları ihracatı bu ülkeye son yılda yüzde 15, son 5 senede ise yıllık ortalama yüzde 48 arttı.???????